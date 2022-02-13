Survivor eleme adayı Evrim Keklik oldu! 'Gece ben nasıl yatacağım burada tek başıma?'

Survivor All Star başladığı günden beri olay oluyor. Zorlu yarışmalardan çok kavgaların ön planda olduğu Survivor'da yarışmacılar bugün dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazandı ve büyük sevinç yaşadı. Gönüllüler ise bir kişiyi sürgün adasına gönderdi.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler konseye gelip bir aday çıkardılar. Son iki oya 5 Evrim ve 5 Hikmet olarak girildi. Son 2 oy sürgün adasına gidecek ismi belirledi. Sürgün adasına giden isim 6 oy ile Evrim oldu. Evrim geçtiğimiz hafta da sürgün adasına gitmişti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Evrim yaptığı açıklamada, "Söyleyecek bir şeyim yok. Yazılma sebeplerimi bilmiyorum. Ben de insanım, benim de bir canım var. Bir daha gittiğimde potalar güçleştiğinde geri gelemeyebilirim" dedi.

Yeni bölümde sürgün adasına giden Evrim'in gözyaşlarını tutamadığı görülüyor. 'Gece ben nasıl yatacağım burada tek başıma?' diyen Evrim verdiği röportajda, 'Takımda insanlar birbirlerini gırtlaklıyor, benim burada ne işim var?' diyerek arkadaşlarına sitem ediyor.

Öte yandan Gönüllüler takımının puan tablosu belli oldu. Berkan ve Sude birinci oldular.



