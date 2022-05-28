Survivor 2022 All Star'da finale çok kısa bir zaman kala dokunulmazlık oyunlarının önemi artıyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda nefes kesen anlar yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, kendi takımlarından eleme adayı çıkarmamak için mücadele etti. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 27 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda iki takım yarışmacıları da zorlu anlar yaşadı. Oldukça yorucu olan bir parkurda mücadele eden yarışmacılar, son ana kadar adeta savaştı. Kendi takımlarından eleme adayı çıkmaması için mücadele eden iki takım, parkurda adeta fırtına gibi esti. Kadınlarda oyunu kazanan gönüllüler takımı oldu, erkeklerde ise ünlüler takımı kazandı. En iyilerde gönüllüler takımı daha iyi bir performans sergiledi ve birinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı dün akşam yapılan ada konseyi sonrasında belli oldu. Dokunulmazlık kaybeden ünlüler takımı yarışmacıları eleme oylaması yaptı. En fazla adı çıkan isim Anıl oldu ve Anıl haftanın birinci eleme adayı oldu.

