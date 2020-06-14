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Survivor Elif diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama

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Survivor Elif diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama

Survivor son günlere damga vuruyor. Ünlüler Gönüllüler takımı arasındaki mücadele devam ederken sakatlıklar herkesi korkuttu. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde başarılı yarışmacı Elif, havuzda yaşadığı zorluk nedeniyle sakatlandı. Elif'in yarışmaya devam edip edemeyeceği ile ilgili Acun Ilıcalı açıklama yaptı.

Survivor Ünlüler Gönüllüler hız kesmeden devam ediyor. Çeyrek final mücadelesi verilen Survivor'ın son bölümünde nefesler tutuldu. Elif havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaştı.

Doktor Metin Kuş ve ekibi Elif'e hemen müdahale etti. Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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SURVIVOR ELİF DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusuyken konseyde konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, Elif'in tomografisinin Türkiye'ye yollandığını belirtip şu açıklamayı yaptı:

Doktorumuz Metin Kuş Elif ile beraber ve onu takip ediyor.

Metin hocamız Türkiye ile bu konuyu konuşup değerlendirecek. Yarın sabah ilk haberleri alacağız. Size de bu konuyu hemen ulaştıracağız.

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