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Survivor Ersin Korkut elendikten sonra Mert'in ailesini aradı! Survivor'da Ersin ve Mert barıştı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 22:24 | Son Güncelleme

Survivor 2020'den sakatlığı nedeniyle elenen Ersin Korkut'un vedasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Ersin'in aralarında gerginlikler yaşanan Mert'in ailesini telefonla aradığını açıkladı

Survivor Ersin Korkut elendikten sonra Mert'in ailesini aradı! Survivor'da Ersin ve Mert barıştı mı?

Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme konseyinde Mert'in isminin Ersin tarafından yazılmasıyla ünlüler takımı karışmış, Mert, bu duruma tepki göstererek Ersin ve takımla barakada yüzleşmişti. Ancak oyunda dizinden sakatlanan Ersin yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Kimsenin beklemediği sürpriz veda herkesi üzdü.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Ersin Korkut'un adadan ayrıldıktan sonra aralarının açık olduğu Mert Öcal'ın ailesini aradığını açıkladı. Hakan Hatipoğlu, "Şu an bomba bir haber geldi. Ersin, Mert'in ailesiyle konuşmuş. Kardeşi Yiğit haber yolladı bana. 'Mert'i ben çok seviyorum, hiçbir sorun yok. Çıkınca ben onun gönlünü alırım' demiş" ifadelerini kullandı.

ERSİN VE MERT BİRBİRLERİNE SARILARAK VEDA ETTİ

Survivor'a dizindeki sakatlık nedeniyle veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut, son kez takım arkadaşlarıyla bir araya gelip vedalaştı. Ersin, ufak bir sorun yaşadığı takım arkadaşlarından Mert ile de sarılıp var olan buzları eritti.

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Canlı yayında son dakika gelişmesini açıkladı: Survivor'dan elenen Ersin, Mert'in ailesini aradı
Survivor'dan elenen ve Türkiye'nin gündem maddelerinden biri olan Ersin'in


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