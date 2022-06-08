Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik Survivor'dan elendi mi?

Survivor 2022 All Star sezonunda birçok kez potaya giren Evrim Keklik, 7 Haziran akşamında Survivor'a veda etti. Bunun ardından Evrim Keklik'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Evrim Keklik kimdir? İşte merak edilenler...

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

14 Mart 1991 İstanbul doğumlu 31 yaşındaki Evrim Keklik Türk voleybolcudur. Survivor ile adını duyuran Keklik, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini tamamladı. Aslen Çankırılıdır. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapmaktadır.

Oyunculuk performansı da bulunan Evrim Keklik, 2011 yılında Dinle Sevgili adlı dizide Ayça rolünü canlandırdı.

