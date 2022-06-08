MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik Survivor'dan elendi mi?

Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik Survivor'dan elendi mi?

08.06.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020'nin ardından 2022 All Star sezonu ile ekranlarda yerini alan Evrim Keklik gerek performans gerek ada yaşantısıyla dikkat çeken yarışmacılardan biriydi. Evrik Keklik; Anıl Berk Baki, Nisa Bölükbaşı ve Hikmet Tuğsuz'un olduğu eleme potasından çıkamadı. Evrim Keklik 7 Haziran akşamında Survivor'a veda eden yarışmacı oldu. Peki Survivor Evrim Keklik kimdir? İşte merak edilenler...

Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik Survivor'dan elendi mi?

Survivor 2022 All Star sezonunda birçok kez potaya giren Evrim Keklik, 7 Haziran akşamında Survivor'a veda etti. Bunun ardından Evrim Keklik'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Evrim Keklik kimdir? İşte merak edilenler...

Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik Survivor'dan elendi mi?

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

14 Mart 1991 İstanbul doğumlu 31 yaşındaki Evrim Keklik Türk voleybolcudur. Survivor ile adını duyuran Keklik, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini tamamladı. Aslen Çankırılıdır. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapmaktadır.

Oyunculuk performansı da bulunan Evrim Keklik, 2011 yılında Dinle Sevgili adlı dizide Ayça rolünü canlandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim...Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim...
Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almışKuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış
Ali Kırca yıllar sonra sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem olduAli Kırca yıllar sonra sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor! Artık Rusya'da uygulanmayacak

Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor! Artık Rusya'da uygulanmayacak

İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

Çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama geldi

Çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

Yıllarca iki büklüm yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetti

Yıllarca iki büklüm yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetti

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Google'dan ayrıldı! Şimdi dans ederek 100.000 sterlin kazanıyor

Google'dan ayrıldı! Şimdi dans ederek 100.000 sterlin kazanıyor

Paylaşımı olay oldu! Klozet üzerinde tuvalet kağıdıyla...

Paylaşımı olay oldu! Klozet üzerinde tuvalet kağıdıyla...

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.