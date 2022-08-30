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Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

30.08.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, Survivor 2022 All Star sezonunda defalarca kez potaya girmiş ve potadan sevenlerinin desteğiyle çıkmıştı. Bu konuyla birçok defa gündem olan Keklik, son olarak sağlık durumuyla gündeme geldi.

Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonlarına damga vuran yarışmacıların başında gelen Evrim Keklik bu defa sağlık sorunuyla adından söz ettirdi. Zehirlendiğini söyleyen Keklik, sağlık durumunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

EVRİM KEKLİK ZEHİRLENDİ!

Survivor Evrim Keklik sevenlerini üzdü.

Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

Sağlık durumuyla ilgili hikaye atan Evrim Keklik, "Minik bir zehirlenme yaşadım. Bilenler bilir modum ah midem" diye yazdı.

Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

SURVİVOR SONRASI SEYAHAT

Sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Evrim Keklik, Survivor sonrası seyahate çıktı.

Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

Amsterdam, Belçika, Fethiye gibi yerlerde tatil yapan Keklik, keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaştı.

Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı


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survivor Evrim Keklik ele
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