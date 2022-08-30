Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonlarına damga vuran yarışmacıların başında gelen Evrim Keklik bu defa sağlık sorunuyla adından söz ettirdi. Zehirlendiğini söyleyen Keklik, sağlık durumunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

EVRİM KEKLİK ZEHİRLENDİ!

Survivor Evrim Keklik sevenlerini üzdü.

Sağlık durumuyla ilgili hikaye atan Evrim Keklik, "Minik bir zehirlenme yaşadım. Bilenler bilir modum ah midem" diye yazdı.

SURVİVOR SONRASI SEYAHAT

Sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Evrim Keklik, Survivor sonrası seyahate çıktı.

Amsterdam, Belçika, Fethiye gibi yerlerde tatil yapan Keklik, keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaştı.



