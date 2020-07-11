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Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? Acun Ilıcalı İstanbul'daki Survivor final yerini açıkladı! İşte Survivor 2020 final tarihi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 01:45 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin merakla beklenen büyük finalinin nerede yapılacağı belli oldu. Survivor'da açıklama yapan Acun Ilıcalı, Survivor finalinin yerini ve tarihini açıkladı. Peki Survivor finali İstanbul'da nerede olacak? Survivor finali ne zaman ve hangi gün yapılacak? İşte Survivor 2020 büyük finali hakkında Acun Ilıcalı'nın açıklamaları.

Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? Acun Ilıcalı İstanbul'daki Survivor final yerini açıkladı! İşte Survivor 2020 final tarihi

Survivor 2020'nin Şubat ayında Dominik'te başlayan ekran macerası 14 Temmuz Salı akşamı İstanbul'da noktalanacak. Survivor'da dörtlü final elemeleri iki gün boyunca Dominik'ten canlı yayınla ekrana gelecek. Ancak finale kalan 2 yarışmacı ise Survivor 2020 şampiyonu olabilmek için İstanbul'da halk oylamasına çıkacak.

Survivor 2020'nin canlı olarak yayınlanan 132. bölümünde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Survivor'ın İstanbul'daki büyük finalinin nerede yapılacağını ilk defa duyurdu. Acun Ilıcalı, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Survivor 2020 finalinin Galataport'ta olacağını açıkladı. Ilıcalı, "Galataport'taki inşaata bizim için ara verildi. Galataport final bölümleri için özel olarak hazırlanıyor. Yarışmacılar uçaktan indikten sonra tekneyle final alanına gelecekler" dedi.

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Survivor 2020 dörtlü finale kalan Yasin, Berkan, Cemal Can ve Barış, ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk dokunulmazlığı kazanan Berkan oldu. Cumartesi akşamı ise ikinci dokunulmazlığı da Berkan kazanırsa, üçlü sms oylamasına girmeyecek ve dokunulmaz olacak. Ancak başka bir isim kazanırsa Berkan ile final oyununda karşı karşıya gelecek. Bu oyunu kazanan isim sms oylamasına çıkmayacak ve üçlü finale kalacak.

12 Temmuz Pazar akşamı ise canlı yayında kalan üç yarışmacı ile eski yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak. Bu sırada ise sms oylaması yapılacak. Oylamada 3 yarışmacıdan en az oyu alan isim elenecek ve büyük finale kalan 2 yarışmacı belli olacak.

Survivor 2020 finaline kalan 2 yarışmacı aynı gece Acun Ilıcalı'yla birlikte özel jetle İstanbul'a dönecek. 13 Temmuz Pazartesi akşamı büyük finalin ilk gününde eleme veya oylama yapılmayacak. 14 Temmuz Salı akşamı ise Galataport'taki büyük finalde 2 yarışmacı sms oylamasına çıkacak ve Survivor 2020 şampiyonu belli olacak.


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