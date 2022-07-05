Survivor finali sonrası Nagihan Karadere'den şok sözler! "Allah bir daha düşürmesin"

Survivor 2022 All Star yarışmasını beşinci olarak tamamlayan ve herkesin gönlünde kadın şampiyon olması gereken isimlerden biri olarak gösterilen Nagihan Karadere, açıklamalarıyla şaşkına çevirdi. Sözleriyle adeta sitemde bulunan başarılı yarışmacı, çok kırgın ve üzgün olduğunu belirtirken, "Allah bir daha düşürmesin" ifadesiyle dikkat çekti.

Takipçilerinin yoğun isteği sonrasında Instagram hikayelerinden bir video paylaşan başarılı yarışmacı, sözleriyle şoke etti.

"CANIMI DİŞİME TAKTIM"

"Söyleyecek çok şey var ama söylememek gerekiyor, konuşmamak gerekiyor. Kırgın mıyım, çok. Üzgün müyüm, söylemeye gerek yok. Sizler elinizden gelenin fazlasını yaptınız, bundan hiç şüphem yok. Ben de elimden geleni yaptım. 38 yaşında bir kadınım, canımı dişime taktım. Tahmin edemeyeceğiniz zorlukta bir sürüveni geride bıraktım.

"ALLAH BİR DAHA DÜŞÜRMESİN"

Ne kadar Z kuşağına hitap etmesem de dışarı çıktığımda Z kuşakları tepemden inmiyor, bu da ayrı bir konu. Kime göre, neye göre! Neyse sağlık olsun, Allah bir daha düşürmesin. Boyumuzun ölçüsünü aldık, böyle bir sonu biz de beklemiyorduk. Keşke güzel bir sonla tamamlayabilseydik. Yakında canlı yayın açacağım, orada bol bol dertleşeceğiz."

SON AÇIKLAMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde kendini tutamayarak bir paylaşımda daha bulunan Nagihan Karadere'nin sözleri oldukça dikkat çekmişti.

Karadere açıklamasında, "Kim ne söylerse söylesin, ben bu uzun ve yorucu serüvende ne olursa olsun kendi doğrularımdan vazgeçmeden, doğru bildiğim yolda sonuna kadar ilerledim. Bu maceramda benimle gerek mutluluklarımı ve sevinçlerimi, gerek gözyaşlarımı, dertlerimi ve üzüntümü paylaştığınız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Ayrıca bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3. kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını aşil tendonunu 1 sayı alma uğuruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa İş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp aç kalmamız ve sağlığımızı kaybettiğimizde de yanımıza kâr kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS’te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik." sözlerine yer vermişti.



