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Survivor finalisti Yusuf kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yusuf Karakaya'nın hayat hikayesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2019 21:21 | Son Güncelleme

Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. Survivor 2019'daki performansıyla dikkat çeken Yusuf Karakaya finale adını yazdırdı. Seda ile birlikte sms oylamasına çıkan Yusuf şampiyon olacak mı? Survivor finalisti Yusuf Karakaya'nın nereli ve kim olduğu merak ediliyor. Peki, dövüş sporuyla uğraşan Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Yusuf Karakaya hangi sporu yapıyor? İşte Yusuf Karakaya hakkında bilgiler.

Survivor finalisti Yusuf kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yusuf Karakaya'nın hayat hikayesi

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının genç isimlerinden olan Yusuf Karakaya, performansıyla dikkat çeken yarışmacılardan oldu. Yarı finalde Okay ve Emre'den daha fazla oy alarak finale kalan Yusuf Karakaya'nın nereli ve kaç yaşında olduğu ile merak ediliyor. Peki, kazandığı oyunlar ve yarışmalar esnasında verdiği demeçlerle tanınan Survivor Yusuf kimdir ve kaç yaşındır?

YUSUF KARAKAYA BİYOGRAFİSİ
2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu.

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Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı.

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  1. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.

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Antrenmanlarına aktif olarak devam eden Yusuf Karakaya, Survivor’a katılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ben bir çok yerde ülkemi temsil ettim. Rekabeti çok seviyorum. Şu an içinde bulunabileceğim en büyük rekabet yeri Survivor diye düşünüyorum. Bu sene Yunanistan- Türkiye olması benim için ayrı bir motivasyon. Yaptığım en iyi işi yapmaya, savaşmaya gidiyorum.”

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SURVIVOR PERFORMANSI

Survivor Yusuf, Survivor Türkiye Yunanistan'da 321.5 oyun oynadı. Bunların 185.5'ini galibiyetle 136'sını mağlubiyetle bitirdi. Böylece 57.70 başarı ortalaması yakaladı.

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