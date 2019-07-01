Survivor finalisti Yusuf kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yusuf Karakaya'nın hayat hikayesi

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının genç isimlerinden olan Yusuf Karakaya, performansıyla dikkat çeken yarışmacılardan oldu. Yarı finalde Okay ve Emre'den daha fazla oy alarak finale kalan Yusuf Karakaya'nın nereli ve kaç yaşında olduğu ile merak ediliyor. Peki, kazandığı oyunlar ve yarışmalar esnasında verdiği demeçlerle tanınan Survivor Yusuf kimdir ve kaç yaşındır?

YUSUF KARAKAYA BİYOGRAFİSİ

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu.

Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı.