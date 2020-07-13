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Survivor finalistleri özel jetle İstanbul'a geliyor! Acun Ilıcalı uçaktan canlı yayın yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 03:16 | Son Güncelleme

Survivor 2020 finalistleri olan Barış, Cemal Can ve Yasin büyük final için Dominik'ten ayrıldı. Özel jetiyle 3 finalisti İstanbul'a getiren Acun Ilıcalı ise uçaktan canlı yayın yaptı. Aylardır koronavirüs salgınından etkilenmeyen bir bölgede yaşayan yarışmacılar ise maskeyle ilk defa tanıştı. Cemal Can'ın maske tepkisi de dikkatleri çekti.

Survivor finalistleri özel jetle İstanbul'a geliyor! Acun Ilıcalı uçaktan canlı yayın yaptı!

Survivor 2020 Dominik'ten son yayınını yaptı ve elenen isim Berkan oldu. Canlı yayında TV8'de yayınlanan elemeden hemen sonra ise finale kalan Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz, İstanbul'daki büyük final için yola çıktı.

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MASKEYLE İLK DEFA TANIŞTILAR! CEMAL CAN'DAN İLGİNÇ TEPKİ

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalistlerini özel jetiyle Dominik'ten İstanbul'da getiriyor. Toplam 14 saat sürecek olan yolculuğun ilk dakikalarında Acun Ilıcalı, Instagram hesabından canlı yayın yaptı.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından etkilenmeyen bir bölgede, Dominik'te aylardır yaşayan Survivor finalistleri ise ilk defa maske gerçeğiyle tanıştı.

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Havaalanında maske takmak zorunda kalan yarışmacılardan Cemal Can, "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye Acun Ilıcalı'ya sordu. Acun ise, "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" dedi.

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ACUN UÇAKTAN CANLI YAYIN YAPTI

İstanbul'daki finale gitmek için Acun Ilıcalı'nın özel jetine binen yarışmacılar büyük heyecan yaşadı. Acun Ilıcalı ise uzun yolculuk sırasında uçaktan canlı yayın yapacaklarını söyledi.

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SURVIVOR FİNALİ NASIL VE NEREDE OLACAK?

Survivor 2020 finali 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul Galataport'ta yapılacak. Canlı yayında ekrana gelecek olan finalde, 13 Temmuz Pazartesi akşamı bir yarışmacı sms oylamasıyla veda edecek. 14 Temmuz Salı akşamı ise yine sms oylamasıyla Survivor 2020 şampiyonu belli olacak. Galataport'taki final ise koronavirüs salgını nedeniyle seyircilere kapalı olacak. Finale sadece eski yarışmacılar ve finale kalan Cemal Can, Barış ve Yasin'in aileleri katılabilecek.


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