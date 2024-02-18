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  4. Survivor fragmanda herkes birbirine girdi! Ogeday, Hakan, Hilmi Cem ve dahası... "Cennet Mahallesi'nden hallice"

Survivor fragmanda herkes birbirine girdi! Ogeday, Hakan, Hilmi Cem ve dahası... "Cennet Mahallesi'nden hallice"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2024 08:01 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024'te olaylar bitmiyor. Survivor fragmanda yaşananlar yine sosyal medyanın diline düştü. Fragmanda o kadar çok kavga vardı ki kim kiminle neden kavga ediyor herkes merak etti. Özellikle Hilmi Cem'in kavgada olması ve Ogeday-Hakan arasında yaşananlar sosyal medyayı salladı.

Survivor fragmanda herkes birbirine girdi! Ogeday, Hakan, Hilmi Cem ve dahası... "Cennet Mahallesi'nden hallice"

Kimi kural ihlali yapıyor kimi yarışmayı kaybedince çıldırıyor kimi ise kavgadan eksik kalmıyor. Survivor All Star 2024'de kaos eksik olmuyor. Survivor 37. bölüm fragmanı yalnızca kavgadan ibaretti.

Gerilimin arttığı yarışmada herkes adeta birbirine girdi. Hilmi Cem'in de artık sinirlerine hakim olamadığı gözlerden kaçmazken Ogeday ve Hakan arasında yaşananların yalnızca fragmanı bile ağızları açık bıraktı.

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Ogeday şişeyi fırlatınca Hakan Hatipoğlu çileden çıktı aynı takımdaki 2 yarışmacı birbirine girdi. Ogeyday'ı yarışmacıların tutmaya çalıştığı anlar sosyal medyanın gündemine girdi.

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Survivor seyircileri yaşanan kaosa dair "Cennet Mahallesi'nden hallice" yorumlarında bulundu.

Youtube


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survivor Hilmi Cem İntepe sosyal medya
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