Survivor fragmanda herkes birbirine girdi! Ogeday, Hakan, Hilmi Cem ve dahası... "Cennet Mahallesi'nden hallice"

Kimi kural ihlali yapıyor kimi yarışmayı kaybedince çıldırıyor kimi ise kavgadan eksik kalmıyor. Survivor All Star 2024'de kaos eksik olmuyor. Survivor 37. bölüm fragmanı yalnızca kavgadan ibaretti.

Gerilimin arttığı yarışmada herkes adeta birbirine girdi. Hilmi Cem'in de artık sinirlerine hakim olamadığı gözlerden kaçmazken Ogeday ve Hakan arasında yaşananların yalnızca fragmanı bile ağızları açık bıraktı.

Ogeday şişeyi fırlatınca Hakan Hatipoğlu çileden çıktı aynı takımdaki 2 yarışmacı birbirine girdi. Ogeyday'ı yarışmacıların tutmaya çalıştığı anlar sosyal medyanın gündemine girdi.



Survivor seyircileri yaşanan kaosa dair "Cennet Mahallesi'nden hallice" yorumlarında bulundu.





