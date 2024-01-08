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Survivor fragmanına Acun Ilıcalı'nın sözleri damga vurdu! 'Dominik polisi operasyon yapmış...'

08.01.2024 15:05 | Son Güncelleme:
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Tv8'in büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'ın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim" diyerek sözlerine başlayan Acun Ilıcalı, bir telefon aldığını ve ekibine polis baskını yapıldığını söyledi. Ilıcalı'nın bu sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Survivor fragmanına Acun Ilıcalı'nın sözleri damga vurdu! 'Dominik polisi operasyon yapmış...'

Acun Ilıcalı'nın hem yapımcısı hem de sunucusu olduğu Survivor arışması, Dominik Cumhuriyeti'ndeki adalarda çekiliyor. Yeni sezonuna başlayan Survivor'da şoke eden bir olay yaşandı.

Acun Ilıcalı konuyu ada konseyine de taşıdı. "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim" diyen Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti polisinin Survivor'da kendilerine operasyon düzenlediğini söyledi. Ilıcalı'nın bu sözleri fragmana adeta damga vurdu.

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DOMİNİK POLİSİNDEN SURVIVOR'A OPERASYON

Bu akşam ekrana gelecek olan ada konseyinde konuşma yapan Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor, efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar." ifadelerini kullandı.

SURVİVOR

Acun Ilıcalı geçtiğimiz ay Cüneyt Özdemir'e konuk olmuş ve fenomen yarışma programı hakkında açıklamalar yapmıştı. Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.

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'CUMHURBAŞKANIYLA YAKIN BİR İLİŞKİMİZ VAR' DEMİŞTİ

Ünlü televizyoncu ayrıca "Dominik cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var çünkü ülkeye sağladığımız katkının da farkındalar Dominikliler. Bizi iyi karşılıyorlar, Dominik'i tanıtıyoruz bir yandan da" ifadelerini kullandı.

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survivor Acun Ilıcalı sosyal medya söyledi
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