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Survivor Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi!

30.08.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Birdan, Survivor 2020 döneminde yer aldı. Yarışmanın dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Gizem Birdan, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkıyor.

Survivor Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi!

Survivor 2020 ile tanınan Gizem Birdan, son zamanlarda pozları ile adından söz ettiriyor. Instagram'ı sık sık kullanan Birdan, tatil pozuyla dikkat çekti.

DENİZ KENARINDAN POZ VERDİ

Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi.

Survivor Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi!

O poz ile takipçilerinden tam not aldı.

Survivor Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi!

Birdan Survivor yarışmasında arkadaşlık ilişkileriyle ön plana çıkıyordu.

Survivor Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi!

1992 doğumlu Birdan 30 yaşındadır.

Survivor Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi!

24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

Survivor Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi!

"Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldı.

Survivor Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi!

Son olarak, "Şahin Tepesi" dizisinde oynadı.

Survivor Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi!

Survivor Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi!

Survivor Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi!


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