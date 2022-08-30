Survivor Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi!

Survivor 2020 ile tanınan Gizem Birdan, son zamanlarda pozları ile adından söz ettiriyor. Instagram'ı sık sık kullanan Birdan, tatil pozuyla dikkat çekti.
Gizem Birdan deniz kenarından mayolu poz verdi.
O poz ile takipçilerinden tam not aldı.
Birdan Survivor yarışmasında arkadaşlık ilişkileriyle ön plana çıkıyordu.
1992 doğumlu Birdan 30 yaşındadır.
24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.
"Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldı.
Son olarak, "Şahin Tepesi" dizisinde oynadı.
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