Survivor Gizem kimdir, kaç yaşında, evli mi? Gizem Memiç Survivor'a mı katılacak?

Survivor All Star 2022'de yer alan Gizem Memiç, 206 Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de Gönüllüler takımında yarışmıştı. Tescilli Güzel Memiç 2018' Burak Mert ile hayatını birleştirdi. Memiç Instagram'da, 'gizemmemic' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. İşte Gizem Memiç hakkında detaylar...

SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

16 Mayıs 1990 doğumlu Gizem Memiç 32 yaşındadır. Tescilli güzel Memiç, 1 Nisan 2010'da Müss Turkey seçildi. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda ve Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü tamamlayan Memiç, Survivor 2016'ta 10. olarak veda etmişti.



