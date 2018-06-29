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Survivor Hakan Hatipoğlu ve hamile eşi Gizem'in bebek heyecanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2018 02:40 | Son Güncelleme

Survivor 2018'den Kıbrıs finali öncesi elenen son yarışmacı olan Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu'yla bebek heyecanı yaşıyor. Survivor finalleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olan Hakan, hamile olan eşi Gizem'le çekilen fotoğrafını paylaştı.

Survivor Hakan Hatipoğlu ve hamile eşi Gizem'in bebek heyecanı

Survivor 2018'de öne çıkan yarışmacılardan olan Hakan Hatipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olan finaller öncesine yarışmaya veda eden son isim olmuştu.

Gönüllüler takımıyla birlikte kazandıkları İstanbul seyahati ödülü sırasında ise Hakan hayatının en büyük müjdesini almıştı. Eşi Gizem Hatipoğlu hamile olduğunu açıklayınca Hakan Hatioğlu sevinçten gözyaşlarını tutamamıştı. Kız bebek bekleyen çift, Survivor finalleri için bulundukları KKTC'de çekildikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hakan Hatipoğlu hamile olan eşiyle birlikte havuzda çektirdikleri fotoğrafı 'Bir maşallahınız alırız' notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan HAtipoğlu gizem hatipoğlu Survivor survivor 2018

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