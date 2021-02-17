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Survivor Hayrettin kimdir? Survivor'dan elenen Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Hayrettin'in hayat hikayesi

17.02.2021 02:14 | Son Güncelleme:
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Survivor Hayrettin kimdir? Survivor'dan elenen Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Hayrettin'in hayat hikayesi

Survivor 2021 yarışmasından son elenen yarışmacı Hayrettin oldu. Ünlü oyuncu, sunucu ve komedyen Hayrettin Karaoğuz'un Survivor macerası beklenenden kısa sürdü. Bir dönem televizyon programları da yapan Hayrettin, YouTube'da ise milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Hayrettin son olarak TRT1'deki Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle de dikkat çekmişti. Peki Hayrettin Karaoğuz kimdir? Hayrettin kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2021’e veda eden Hayrettin Karaoğuz’un hayat hikayesi.

Survivor 2021’de bu hafta veda eden isim Hayrettin Karaoğuz oldu. Hayrettin ismiyle sosyal medyada videoları ile tanınan yarışmacı, Survivor’dan elendi. Survivor 2021’de ünlüler takımında mücadele eden Hayrettin Karaoğuz, son oylamada diğer eleme adaylarına göre daha az oy aldı ve yarışmadan elendi. İşte Survivor 2021 yarışmacısı Hayrettin hakkında bilgiler.

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SURVİVOR HAYRETTİN KARAOĞUZ KİMDİR?

Tam adı Hayrettin Onur Karaoğuz olan Survivor Hayrettin, 1 Ocak 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Hayrettin, 1,78 cm boyunda ve 75 kg ağırlığındadır. Bekâr olan Hayrettin, eğitim hayatına 1997 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdi. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürdü.

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Oyuncu, komedyen ve internet fenomeni unvanlarına sahip Hayrettin, özellikle Youtube videoları ile internette büyük ün kazandı. Videoları milyonlarca kez izlenen Hayrettin, bunun dışında 2009'da Gelecekten Bir Gün, yine aynı yıl kısa film olarak Kızsız Adam, 2017 yılında Vezir Parmağı ve yine aynı yıl İlk Öpücük adlı filmlerde rol almıştır. Televizyonda ise 2018-20 yılları arasında yayımlanan Kalk Gidelim dizisinde, 2020'de de Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak oynamıştır.

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KIZSIZ ADAMLA ÇOK SEVİLDİ

Üniversitedeyken arkadaş grubuyla eğlenceli videolar çekerek bunları sosyal medyada yayınlamaya başlayana Hayrettin yavaş yavaş ün kazanmaya başladı. Okul hayatının son 2 yılı Beyoğlu’nda stand-up gösterileri yapan komedyen, üniversitenin son senesinde dönemin favori filmi Issız Adam’a (Çağan Irmak) karşı çektikleri "Kızsız Adam" videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Kızsız Adam’la tanınırlığı artan Hayrettin, reklam kampanyalarında yer almaya başladı. Turkcell Nar Reklam Kampanyası’nda yer aldı. Bu sırada Rasim Öztekin, Işın Karaca, Neco ve Hande Subaşı gibi isimlerinde yer aldığı ‘Gelecekten Bir Gün’ adlı sinema filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Filmin ardından ‘Doritos Hisseli Tatlar Kampanyası’nın reklamında boy gösterdi.

2011 yılında Star Tv’de 2 sezon izleyiciyle buluşan "Hayrettin" adlı komedi programını başarıyla hazırlayıp sundu. Ayrıca 2010 yılından bugüne kadar yüzlerce üniversitede öğrencilere tek kişilik gösterisini sunmuştur.

2013 yılında ATV’de hazırladığı 30 bölümlük yarışma programı ‘Harry’ ile ekrana gelmiştir. Son 2 yıldır Fanta markası’nın reklam yüzüdür ve her yıl düzenlenen Fanta Gençlik Festivalinde sahne alıp, izleyicilere eğlence dolu bir şov sahnelemektedir. Fanta tarafından hazırlanan ve kendisinin yer aldığı ‘sokak oyunlarının kahramanları’ viral reklam filmi ‘Kristal Elma’ ödülüne layık görüldü.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI YOUTUBE VE EXATLON TÜRKİYE MACERASI

2013 yılı Eylül ayında, hem Los Angeles YouTube stüdyolarında çalışmalar yapmak ve oradaki meslektaşlarını incelemek hem de kendisini geliştirip sevenlerine daha fazlasını sunabilmek üzere Amerika’nın Los Angeles şehrinde yaşamıştır. Matt Damon, Keanu Reeves, Cuba Gooding Jr., Jennifer Garner gibi isimlerle görüşmelerde bulunmuştur.

YouTube’un Los Angeles şehrinde düzenlenen workshoplarına katılmış; mesleği ve kariyeri anlamında olumlu katkılar sağlayacak eğitimler almıştır. 2014 Mayıs ayında Türkiye’ye dönmüştür. Amerika'daki süre zarfında birçok başarılı videoya imza atmış, sosyal mecralarda oldukça ses getirmiştir. Hayrettin geçtiğimiz yıl, Acun Medya’nın global anlamda en bilinen yarışmalarından Exatlon’da Youtuber’larla bir araya gelerek yarışma imkanı bulmuştur. Netflix’te yayımlanan Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları arasında pek çok gencin yakından tanıdığı, yüz binlerce takipçi ve aboneye sahip olan birçok isim yer almıştır.

HAYRETTİN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Hayrettin de bu yarışmada Buğra Kazancı, Elanur Pat, Buse Plan, Dilan Ay, Öykü Berkan, Zeynep Aleyna Şen, Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Doğan Kabak gibi ünlü YouTuber'larla Exatlon'da kıyasıya rekabetin içine girdi. Hayrettin için bu yarışma Survivor hazırlığı oldu denebilir.

Televizyon geçmişi bulunan ve yaklaşık 6 yıl önce Youtube’da eğlence içerikleri üretmeye başlayan Hayrettin’in 2 milyon abonesi ve 400 binden fazla görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram’da ise 713 bin takipçiye ve gönderi başına ortalama 70 bin beğeniye sahiptir.

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