Survivor Hikmet'in yarıştığı sırada Murat Ceylan'ın hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor All Star sunucusu Murat Ceylan'ın yarışma sırasında yaptığı bir hareket sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star'da yarışmacı Hikmet'in oyunu sırasında yerleştirdiği tahtalar iddiaya göre tam olarak mekanizmaya oturmadı. Final çizgisinin yanında duran sunucu Murat Ceylan'ın müdahalede bulunması herkesin dikkatini çekti.

Sosyal medya paylaşılan videoda, yarışmacı Hikmet'in oyunda yerleştirdiği tahta tam oturmayınca Murat Ceylan müdahalede bulunduğu söylendi ve Survivor izleyicileri ikiye bölündü.

Kimi Ceylan'ın göz göre göre böyle bir şeyi yapmayacağını söylerken kimi izleyiciler ise yapılanın haksızlık olduğu görüşündeydi.

neden herkesin kendisi oturtması gereken tahtayı sunucunuz hikmet yerine oturtuyor? bu oyun istatistik tablosuna eklenirse iyice dokunulmazlık konusunda herkesin hakkına girilecek. @acunilicali pic.twitter.com/G0STdTjIS7 — selin⚡ (@Demet_Selinn) May 28, 2022

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:



