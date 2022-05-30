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  4. Survivor Hikmet'in yarıştığı sırada Murat Ceylan'ın hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor Hikmet'in yarıştığı sırada Murat Ceylan'ın hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

30.05.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da hem yarışmacılar hem sunucular hem de yarışmada yaşanan her detay gündeme geliyor. Son olarak Survivor Hikmet'in yarıştığı sırada sunucu Murat Ceylan'ın yarışmaya müdahalede bulunarak tahtayı yerleştirmesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Murat Ceylan'ın hareketini eleştirirken kimi bu durumda bir sorun görmedi.

Survivor Hikmet'in yarıştığı sırada Murat Ceylan'ın hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor All Star sunucusu Murat Ceylan'ın yarışma sırasında yaptığı bir hareket sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star'da yarışmacı Hikmet'in oyunu sırasında yerleştirdiği tahtalar iddiaya göre tam olarak mekanizmaya oturmadı. Final çizgisinin yanında duran sunucu Murat Ceylan'ın müdahalede bulunması herkesin dikkatini çekti.

Sosyal medya paylaşılan videoda, yarışmacı Hikmet'in oyunda yerleştirdiği tahta tam oturmayınca Murat Ceylan müdahalede bulunduğu söylendi ve Survivor izleyicileri ikiye bölündü.

Kimi Ceylan'ın göz göre göre böyle bir şeyi yapmayacağını söylerken kimi izleyiciler ise yapılanın haksızlık olduğu görüşündeydi.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
survivor Murat Ceylan Wish
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