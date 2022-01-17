Survivor Hikmet kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve nereli?

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında araştırmalar hız kazandı. Spor ile ilkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılarak tanışan Tuğsuz, spor camiasının önemli isimlerinden biri oldu. Tuğsuz, atletizm branşında birçok derece elde etti.

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğan Hikmet Tuğsuz 35 yaşındadır. Tuğsuz'un başarısını keşfeden antrenörler onu atletizm branşına yönlendirdi. Birden fazla alanda başarı sergileyen Tuğsuz hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı.

Tuğsuz üniversitenin ardından hem antrenörlük hem sporculuk yaptı. En son Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yaptı.



