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Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülü ne oldu? 26 Ocak Survivor'da sembol oyununu kim kazandı?

26.01.2021 23:15 | Son Güncelleme:
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Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülü ne oldu? 26 Ocak Survivor'da sembol oyununu kim kazandı?

Survivor 2021 yarışmasının 26 Ocak Salı akşamı ekrana gelen 14. bölümünde iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Survivor 2021'in ilk iletişim oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Diğer yandan ise kadınlar performans oyununda sembolü kazanan belli oldu. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da iletişim oyunu ödülü ne oldu?

Survivor 14. bölümde ünlüler ile gönüllüler, sezonun ilk iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunu kazanan takımın yarışmacıları, üç hafta sonra sevdikleri ile birlikte iletişim kurma şansını yakaladı.

KADINLARDA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam kadın yarışmacılar performans oyunu için parkura çıktı. Sembolü kazanmak için önce takım arkadaşları ile mücadele ettiler. Gönüllüler takımında finalist Ayşe olurken ünlüler takımında finale kalan Melis oldu. İkili arasında oynanan final oyununda ilk turu Ayşe alırken ikinci turda galip gelen Melis oldu. 1-1 beraberliğin olduğu son turda iki kadın yarışmacı nefes kesen bir mücadele ortaya koydular. Melis, son turda Ayşe'yi 3-2 geçerek sembolün sahibi oldu.

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Survivor 2021’da ikinci kez oynanan performans oyununda kazanan Melis, üç dilim buğday ekmeği üstü fıstık ezmesi kazandı. Ve bu ödülden seçtiği üç arkadaşının yararlanmasını sağladı. Sembolü kazanan Melis, ödül için Batuhan, İsmail ve Çağrı'yı seçti.

Survivor'da 25 Ocak akşamı ekrana gelen bölümünde ise erkeklerde sembol oyununu kazanan yarışmacı Sergen olmuştu.

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de yarışmacılar sezonun ilk iletişim oyunu öncesinde büyük heyecan yaşadı. Aileleri ile bir şekilde iletişim kurmak isteyen yarışmacılara ödülü Murat Ceylan açıkladı. İletişim oyununu kazanan takımın yarışmacıları, bir Instagram filtresini deneyerek ve çekeceği fotoğrafı Instagram hesaplarında paylaşabilecek.

İletişim oyunu, Survivor'ın sevilen ama zor bir parkurunda yapıldı. Su kaydırağı ile başlayan parkurda türlü engeller yarışmacıları çok zorladı.
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Oyunun ilk yarısında takımlar başa baş mücadele etti.
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Fakat ünlüler, farkı açarak oyunun sonunda skoru 10-5 yaptı ve Survivor'da ilk iletişim oyununu kazanan takım oldu.
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