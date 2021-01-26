Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülü ne oldu? 26 Ocak Survivor'da sembol oyununu kim kazandı?

Survivor 14. bölümde ünlüler ile gönüllüler, sezonun ilk iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunu kazanan takımın yarışmacıları, üç hafta sonra sevdikleri ile birlikte iletişim kurma şansını yakaladı.

KADINLARDA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam kadın yarışmacılar performans oyunu için parkura çıktı. Sembolü kazanmak için önce takım arkadaşları ile mücadele ettiler. Gönüllüler takımında finalist Ayşe olurken ünlüler takımında finale kalan Melis oldu. İkili arasında oynanan final oyununda ilk turu Ayşe alırken ikinci turda galip gelen Melis oldu. 1-1 beraberliğin olduğu son turda iki kadın yarışmacı nefes kesen bir mücadele ortaya koydular. Melis, son turda Ayşe'yi 3-2 geçerek sembolün sahibi oldu.

Survivor 2021’da ikinci kez oynanan performans oyununda kazanan Melis, üç dilim buğday ekmeği üstü fıstık ezmesi kazandı. Ve bu ödülden seçtiği üç arkadaşının yararlanmasını sağladı. Sembolü kazanan Melis, ödül için Batuhan, İsmail ve Çağrı'yı seçti.

Survivor'da 25 Ocak akşamı ekrana gelen bölümünde ise erkeklerde sembol oyununu kazanan yarışmacı Sergen olmuştu.