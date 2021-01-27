Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 26 Ocak Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda mücadele etti. Oyun sonrasındaki konseyde ise sms oylaması birincileri ve eleme adayları açıklandı. Ünlüler takımında Cemal Hünal ile Meryem Kasap’ın sakatlık nedeniyle diskalifiye olduğu üçüncü haftada kimin elendiği ise sms oylamasıyla belli oldu.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor’ın üçüncü haftasında ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda eşitlik sağladı. İki takım da birer kez dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı.

Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Gönüllülerde haftanın sms birincisi Poyraz oldu.

Böylece Poyraz gönüllüler takımında 3 haftadır üst üste sms birincisi olmayı başardı.

Ünlülerde sms oylamasında en fazla oyu alan yarışmacı ise İsmail Balaban oldu.



SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye’nin 3. haftasında eleme potasına giren ilk isim gönüllüler takımından Aleyna olmuştu. Sonrasında ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ise ada oylaması ile İlayda Şeker eleme potasına göndermişti.