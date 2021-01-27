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Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 26 Ocak Survivor'dan elenen yarışmacı

27.01.2021 00:19 | Son Güncelleme:
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Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 26 Ocak Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor 2021'in 26 Ocak Salı akşamı ekrana gelen 14. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Survivor’ın ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyunlarını iki takım da birer kez kazanmıştı. Sms oylaması birincisi olan yarışmacılar ise diğer eleme adaylarını belirledi. Peki Survivor'da sms birincisi kim oldu? Oylama sonuçlarına göre Survivor 2021'den kim elendi? İşte 26 Ocak Salı Survivor'dan elenen yarışmacı.

Survivor Türkiye’de ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda mücadele etti. Oyun sonrasındaki konseyde ise sms oylaması birincileri ve eleme adayları açıklandı. Ünlüler takımında Cemal Hünal ile Meryem Kasap’ın sakatlık nedeniyle diskalifiye olduğu üçüncü haftada kimin elendiği ise sms oylamasıyla belli oldu.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor’ın üçüncü haftasında ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda eşitlik sağladı. İki takım da birer kez dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı.

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Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Gönüllülerde haftanın sms birincisi Poyraz oldu.

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Böylece Poyraz gönüllüler takımında 3 haftadır üst üste sms birincisi olmayı başardı.

Ünlülerde sms oylamasında en fazla oyu alan yarışmacı ise İsmail Balaban oldu.
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SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye’nin 3. haftasında eleme potasına giren ilk isim gönüllüler takımından Aleyna olmuştu. Sonrasında ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ise ada oylaması ile İlayda Şeker eleme potasına göndermişti.

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Gönüllerde sms birincisi olan Poyraz, "Takıma uyum sağlamakta zorluk çektiğini düşünüyorum" sözleri 3. eleme adayı olarak Duygu'nun ismini söyledi.

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Ünlüler takımının sms birincisi İsmail Balaban ise 4. eleme adayı olarak Bahar'ın adını söyledi.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de eleme kalan İlayda, Aleyna, Bahar ve Duygu arasında en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı sms oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacının Bahar olduğunu açıkladı.

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SURVIVOR'DAN ELENEN BAHAR: HİÇ BEKLEMİYORDUM

Survivor'dan bu hafta elenen isim olan ünlüler takımından Bahar ise veda konuşmasında "Şoke oldum. Buraya gelirken hiç düşünmediğim bir şeydi. Güzel zamanlar geçirdim. Bana bir çok şey kattı burası" dedi.

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