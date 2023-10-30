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  4. Survivor’ın yıldızı Zehra Güneş'le akraba çıktı! O ismi görenler inanamadı

Survivor’ın yıldızı Zehra Güneş'le akraba çıktı! O ismi görenler inanamadı

29.10.2023 15:22 | Son Güncelleme:
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Milli takımdaki başarıları ile ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş bu akşam Kim Milyoner Olmak İster’e konuk oldu. Özel hayatı merak konusu haline gelen Güneş’in kuzeninin Survivor’ın yıldızı olduğunu görenler çok şaşırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyeri ve özel hayatı ile dikkat çeken isimlerden biri. Güzelliği ile de beğeni toplayan Güneş’in kuzeni Survivor’ın yıldızı çıktı.

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24 yaşındaki güzel voleybolcunun bir dönem Survivor’da yarışan ve sevilen isimler arasında yer alan Berkan Karabulut’un kuzeni olduğu ortaya çıktı.

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Güzelliği ve başarıları sebebiyle dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Zehra Güneş ile fotoğrafını paylaşan Karabulut 'Gururumuzsun kuzen'' notuyla paylaşım yapmıştı.

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Survivor 2020 ve 2022'de yarışan Berkan Karabulut, kendine has tavırlarıyla ve performansı ile yarışmanın unutulmaz isimleri arasına girdi.

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7 yaşındayken futbola başlayan Berkan Karabulut, sporu hayatının her alanına dahil etti.

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Bir dönem profesyonel olarak basketbolla ilgilenen Berkan Karabulut, lisans eğitimini de spor bilimleri üzerine yaptı.

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