SURVİVOR KADROSU 2023: Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosunda kimler var? İşte Survivor yarışmacıları

Survivor 2023 kadrosunda kimlerin olduğu araştırılıyor. Survivor 2023 Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosu yayınlanan fragmanlar ile belli oldu. Bu sene ilk defa fenomenler de yarışa dahil edildi. Survivor 2023 fenomenler kadrosunda Alper Rende, Buse Plan, Elanur Pat ve Halil İbrahim Göker de yer alıyor.
Seçkin Piriler
29 Aralık 1980 İstanbul doğumlu Seçkin Piriler 42 yaşındadır. 1998'de katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Bu gelişmenin ardından modellik kariyeri başladı. Dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer aldı.
Duman grubu solisti Kaan Tangöze ile 2010'da hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında adında iki çocuğu oldu. Tangöze ve Piriler, 2016'da anlaşmalı olarak boşandı.
Zeynep Alkan
26 Mayıs 1998 İstanbul doğumlu Zeynep Alkan 24 yaşındadır. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. 12 yaşındayken tiyatro eğitimi alan Alkan, ekran önünde de yer aldı.
Aysu Keskin
15 Mayıs 1990 İstanbul doğumlu Aysu Keskin basketbol oyuncusudur. Daha önce Genç Milli Takım formasını giymiştir. Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin 177 cm boyundadır.
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Barış Telli
Murat Eken
Berdan Mardin
Ümit Erdim
Alper Rende
Buse Plan
Halil İbrahim Göker
Elanur Pat
Chaby Han
Kürşat Juan
Aziz Ozan Dilber
Gizem Avcı
Aleyna Elibol
Asena Demirbağ
Osman Can
Özgür Tetik
Tunga Sayan
Kardelen Kalender
Walison