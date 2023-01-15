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SURVİVOR KADROSU 2023: Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosunda kimler var? İşte Survivor yarışmacıları

15.01.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor kadrosu, 2023 yılı yeni sezonu ile beraber gündem oldu. Survivor yeni sezonu bu akşam başlıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmada bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler arasında mücadele yaşanacak. Program 15 Ocak akşamı saat 20:00'da ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Survivor yarışmacıları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Peki, Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosunda kimler var?

SURVİVOR KADROSU 2023: Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosunda kimler var? İşte Survivor yarışmacıları

Survivor 2023 kadrosunda kimlerin olduğu araştırılıyor. Survivor 2023 Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosu yayınlanan fragmanlar ile belli oldu. Bu sene ilk defa fenomenler de yarışa dahil edildi. Survivor 2023 fenomenler kadrosunda Alper Rende, Buse Plan, Elanur Pat ve Halil İbrahim Göker de yer alıyor.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Seçkin Piriler
29 Aralık 1980 İstanbul doğumlu Seçkin Piriler 42 yaşındadır. 1998'de katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Bu gelişmenin ardından modellik kariyeri başladı. Dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer aldı.
Duman grubu solisti Kaan Tangöze ile 2010'da hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında adında iki çocuğu oldu. Tangöze ve Piriler, 2016'da anlaşmalı olarak boşandı.
seçkin-piriler
Zeynep Alkan
26 Mayıs 1998 İstanbul doğumlu Zeynep Alkan 24 yaşındadır. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. 12 yaşındayken tiyatro eğitimi alan Alkan, ekran önünde de yer aldı.
zeynep
Aysu Keskin
15 Mayıs 1990 İstanbul doğumlu Aysu Keskin basketbol oyuncusudur. Daha önce Genç Milli Takım formasını giymiştir. Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin 177 cm boyundadır.
aysu-keskin
Cansu Tuman
cansu-tuman
Yusuf Güney
yusuf-güney
Barış Telli
barış
Murat Eken
murat
Berdan Mardin
berdan
Ümit Erdim

ümitt

SURVİVOR FENOMENLER KADROSU

Alper Rende
alper-rende
Buse Plan
buse-plan
Halil İbrahim Göker
halil-ibrahim-göker
Elanur Pat
elanur
Chaby Han
chaby
Kürşat Juan
kürşat

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Aziz Ozan Dilber
aziz
Gizem Avcı
gizem
Aleyna Elibol
aleyna
Asena Demirbağ
asena
Osman Can
osman
Özgür Tetik
özgür
Tunga Sayan
tungaa
Kardelen Kalender
kardelen
Walison
walison

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Survivor 2023 kadrosunda kimler var? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosuSurvivor 2023 kadrosunda kimler var? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosu
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