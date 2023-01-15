SURVİVOR KADROSU 2023: Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosunda kimler var? İşte Survivor yarışmacıları

Survivor 2023 kadrosunda kimlerin olduğu araştırılıyor. Survivor 2023 Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosu yayınlanan fragmanlar ile belli oldu. Bu sene ilk defa fenomenler de yarışa dahil edildi. Survivor 2023 fenomenler kadrosunda Alper Rende, Buse Plan, Elanur Pat ve Halil İbrahim Göker de yer alıyor.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Seçkin Piriler

29 Aralık 1980 İstanbul doğumlu Seçkin Piriler 42 yaşındadır. 1998'de katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Bu gelişmenin ardından modellik kariyeri başladı. Dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer aldı.

Duman grubu solisti Kaan Tangöze ile 2010'da hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında adında iki çocuğu oldu. Tangöze ve Piriler, 2016'da anlaşmalı olarak boşandı.



Zeynep Alkan

26 Mayıs 1998 İstanbul doğumlu Zeynep Alkan 24 yaşındadır. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. 12 yaşındayken tiyatro eğitimi alan Alkan, ekran önünde de yer aldı.



Aysu Keskin

15 Mayıs 1990 İstanbul doğumlu Aysu Keskin basketbol oyuncusudur. Daha önce Genç Milli Takım formasını giymiştir. Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin 177 cm boyundadır.



Cansu Tuman



Yusuf Güney



Barış Telli



Murat Eken



Berdan Mardin



Ümit Erdim

SURVİVOR FENOMENLER KADROSU

Alper Rende



Buse Plan



Halil İbrahim Göker



Elanur Pat



Chaby Han



Kürşat Juan



SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Aziz Ozan Dilber



Gizem Avcı



Aleyna Elibol



Asena Demirbağ



Osman Can



Özgür Tetik



Tunga Sayan



Kardelen Kalender



Walison



