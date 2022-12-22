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Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı açıkladı: Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman...

22.12.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 için heyecan dorukta. Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacının adını açıkladı. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak kadınlar arasında Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman yer alıyor. Ilıcalı daha önce de Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney'i açıklamıştı.

Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı açıkladı: Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman...

Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 2023'de yarışması kesinleşen isimler arasında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney vardı. Acun Ilıcalı bu sefer de kadın yarışmacılardan bazılarını açıkladı.

Acun Ilıcalı son olarak yaptığı paylaşımda Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın Survivor yarışmacısı olduğunu söyledi.

Ekran Alıntısı

Merve Boluğur ile kısa sürede boşandığı eşi Mert Aydın'ın da yarışmaya katılacağı söylense de henüz konuya dair kesin bir açıklama yapılmadı.

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survivor Acun Ilıcalı

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