Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı açıkladı: Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman...

Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 2023'de yarışması kesinleşen isimler arasında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney vardı. Acun Ilıcalı bu sefer de kadın yarışmacılardan bazılarını açıkladı.

Acun Ilıcalı son olarak yaptığı paylaşımda Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın Survivor yarışmacısı olduğunu söyledi.

Merve Boluğur ile kısa sürede boşandığı eşi Mert Aydın'ın da yarışmaya katılacağı söylense de henüz konuya dair kesin bir açıklama yapılmadı.

