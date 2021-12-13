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Survivor kadrosundaki Mert Öcal'dan rakiplerine gözdağı

13.12.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star Ünlüler Takımı'nda yer alan Mert Öcal iddialı bir paylaşım yaptı. Survivor Mert rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Survivor kadrosundaki Mert Öcal'dan rakiplerine gözdağı

Acun Ilıcalı, merakla beklenen 'Survivor ne zaman başlıyor, Survivor kadrosunda kimler olacak?' sorularının cevaplarını verdi. Survivor All Star Ocak ayında başlayacak iken yarışmada dikkat çeken isimler yer aldı.

Survivor All Star Ünlüler Takımı'nda yer alan Mert Öcal yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada öne çıktı. Mert Öcal bir kaplan fotoğrafı paylaşarak "Kışkırtmayacaktınız" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Mert Öcal'ın bu Survivor paylaşımına ise Aşkım Burçe'den "Hayda" yorumu geldi. Survivor Mert ise bu yoruma gözlerinden kalp çıkan emojiyle yanıt verdi.

Öcal'ın iddialı paylaşımına takipçileri ise"Arkandayız" yorumları yağdırdı.

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survivor Mert Öcal
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