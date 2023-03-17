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Survivor kim elendi? Adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte 16 Mart 2023 Perşembe günü Survivor'dan elenen isim...

17.03.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da kim elendi? Fatih, Cansu, Aziz ve Alper'in eleme potasında yer aldığı yarışmada merak edilen soru dün yayınlanan bölümle yanıt buldu. Acun Ilıcalı eleme potasındaki isimler arasından en az oyu alarak adaya veda eden ismi açıkladı. Peki, Survivor kim elendi? Adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte 16 Mart 2023 Perşembe günü Survivor'dan elenen isim...

Survivor kim elendi? Adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte 16 Mart 2023 Perşembe günü Survivor'dan elenen isim...

Survivor'dan kimin elendiği vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi yarışmanın 16 Mart 2023 Perşembe günkü bölümüne ilişkin araştırma yapıyor. Fatih, Cansu, Aziz ve Alper'in eleme potasında olduğu Survivor 2023'e veda eden isim belli oldu. Fatih Kılıçarslan, Survivor'dan elendi.

SURVİVOR KİM ELENDİ? (16 MART 2023 PERŞEMBE)

Survivor eleme potasına Fatih, Cansu, Aziz ve Alper girdi. Survivor 2023 yarışmasına veda eden isim Fatih Kılıçarslan oldu.

SURVİVOR'DAN ELENEN FATİH KILIÇARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Survivor'a elenerek veda eden Fatih kılıçarslan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim uzun süreli hayalimdi. Hep Dominik'in kumlarına 66'ı kazımak istiyordum. Zorlanmayı da çok sevdim. Acı çekmeyi de çok sevdim. Yokluğu da çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Sevdiğim bir şeyi yerine getirdim. Gençlere ve öğrencilerime hayallerinden vazgeçmemelerini ve istedikleri zaman istedikleri şeyi yapabileceklerini burada göstermiş oldum. Çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma da bu yolda başarılar diliyorum. Her kimin kalbini kırdıysam affola."

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