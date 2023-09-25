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Survivor'la tanınan Anıl Tetik evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

25.09.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2012 sezonunda yer alıp yarışmayı üçüncülükle tamamlayan Anıl Tetik, yarışmanın ardından birçok dizide rol aldı. Geçtiğimiz haftalarda oyunculuğu bıraktığını açıklayan Tetik, mart ayında nişanlandığı sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu ile evlendi. İşte nikahtan ilk kareler...

2010 ve 2011 senelerinde, Türkiye Motorsiklet 600cc Şampiyonası’nda birincilik elde eden Anıl Tetik, ikinci senesinde “Milli Sporcu” unvanını kazanmıştı. 2012 ylında ise katıldığı Survivor'la adını duyuran Tetik, yarışmanın ardından ekranlarda görünmeye başladı.

Survivor'ın ardından Üç Kız Kardeş, Tek Yürek ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol alan Anıl Tetik, mart ayında sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

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Geçtiğimiz aylarda oyunculuğu bıraktığını açıklayan Tetik, sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu evlendi. Çiçeği burnunda çift önceki gün nikâh masasına oturdu. İkilinin arkadaşları ve ailesi düğününde çekilen mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Anıl Tetik'in düğün karelerine hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

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Anıl Tetik, 1 Temmuz 1991 İstanbul Küçükçekmece doğumludur. Aslen Kırklareli'lidir. Kadir Has Üniversitesi'nde Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu.

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Başarılı bir motor sporcusu olan Anıl Tetik motor sporlarında iki kez Türkiye birinciliği ve son olarak Doğu Avrupa Pist Şampiyonası'nda da birincilik elde etti. Survivor yarışması ile tanındı.

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İlk oyunculuk deneyimini ise Alemin Kralı dizisi ile yaşamış; daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarda yer almıştır.

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