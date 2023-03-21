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Survivor’la ünlenen Manav Aydın’ın son hali şaşırttı! “Bu karizma gerçek mi”

21.03.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eski sezon yarışmacılarından olan Aydın Gülşen yarıştığı dönemin dikkat çeken isimlerinden biriydi. 2010 yılında Survivor'a katılan Aydın Gülşen, namı diğer Manav Aydın’ın ailesi ile görüntülü konuşurken kuşlarını sorması çok konuşulmuştu. Gülşen’in son halini görenler çok şaşırdı.

Survivor’la ünlenen Manav Aydın’ın son hali şaşırttı! “Bu karizma gerçek mi”

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmacılarının son halleri gündemde yer alıyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan Manav Aydın yarıştığı döneme damga vurmuştu. Aydın Gülşen yarıştığı dönemde görüntülü görüşme esnasında kuşlarını görünce tişörtünü parçalamıştı. Sevilen ismin son hali ağızları açık bıraktı.

Survivor’da 2010 yılında yarışan Aydın Gülşen daha sonra Acun Ilıcalı ile beraber çalışmaya başladı.

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Yarışmanın finalinde de sıklıkla yer alan Gülşen, Survivor 2022 All Star'da Anlat Bakalım oyununa uzaktan katıldı.

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1962 İstanbul Beşiktaş doğumlu olan Manav Aydın'ın fotoğraflarına takipçileri "Bu karizma gerçek mi", "Maşallah abi", "Karizma", "Nazar değmesin" yorumlarında bulunuyor.

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