Survivor Mert kaza geçirmişti! Gözünü paylaştı

Survivor 2020 finali konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya damga vuran isimler yarışma final yapsa da gündemde konuşulmaya devam ediyor.

Özellikle son günlerde Mert ve Evrim arasındaki yakınlaşma gündemde yer etti. İkilinin sürekli yorumlar üzerinden atışması dikkat çekti. Son olarak da Mert Öcal geçirdiği bir kazayla hayranlarını korkuttu.

Mert Öcal gözünün morluğunu sosyal medyadan paylaşarak "Küçük bir kaza geçirdim ama geçiyor bayrama geçer inşallah" dedi. Mert'in ve Evrim'in hayranları ünlü isme geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Öcal daha önce de kazayla ilgili "Arkadaşlar merak etmeyin önemli bir durum yok, küçük bir kaza oldu evet, dikiş atıldı biraz da morluk var, kafamı çarptım ama bir kaç güne geçer..." açıklaması yapmıştı.