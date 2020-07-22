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Survivor Evrim’in Acun Ilıcalı’nın teknesindeki pozuna Mert Öcal’dan şaşırtan çıkış: ‘Dikkat et…’

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışma programında tanışan Evrim Keklik ve Mert Öcal’ın arasındaki aşk iddiaları her geçen gün artıyor. Survivor yarışmasının sona ermesine rağmen Evrim Keklik ve Mert Öcal ilişkisindeki belirsizlik devam ediyor. İkili bütün bu aşk iddialarının gölgesinde sosyal medya hesapları üzerinden atışmayı sürdürüyor. Birbirlerinin fotoğraflarına yorum ve sosyal medya aracılığıyla küçük kondurmalar yapan Evrim-Mert atışmasından Acun Ilıcalı’nın teknesi de nasibini aldı.

Survivor Evrim’in Acun Ilıcalı’nın teknesindeki pozuna Mert Öcal’dan şaşırtan çıkış: ‘Dikkat et…’

Hız ve adrenaline olan tutkusu ile tanınan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı Dominik Cumhuriyeti’nde olduğu süre boyunca sürat teknesi ile gezi yapmayı seçiyor. Survivor yarışmasının çekimleri süresince yaşadığı Dominik Cumhuriyeti’nde Acun Ilıcalı yeşil sürat teknesi sayesinde pek çok misafirine eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Acun Ilıcalı’nın sürat teknesinin misafirleri arasında Survivor yarışmacıları da yerini aldı.

acun ılıcalı
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkeler arası protokol gereğince Survivor’dan elenen yarışmacıların uçuş izinleri ayarlanana kadar Dominik Cumhuriyeti’nde kalması gerekti. Elenen yarışmacılardan biri olan Evrim’in Dominik’te adeta tatil yaptığı pozları sosyal medya hesabından yayınlanmasından sonra ilk tepki oyuncu Mert Öcal’dan geldi.

'HAVADA AŞK KOKUSU VAR'

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Evrim Keklik’in Survivor’dan elendikten sonra Dominik Cumhuriyeti'nde kaldığı zamana ait bir fotoğrafını paylaşması takipçilerini gülümsetti. Acun Ilıcalı’nın sürat teknesinin üzerinde verdiği pozunu paylaşan Evrim Keklik fotoğrafa yalnızca uçak emojisi koymayı seçti.
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Evrim’in paylaştığı fotoğrafın ardından ise Mert Öcal "Dikkat et Evrimciğim" yorumunu attı.

İkilinin arasında geçen diyaloglar Evrim Keklik’in takipçilerinin "Havada aşk kokusu var, enişte, evlenin artık” yorumları yapmasına neden oldu. Mert Öcal’ın yaptığı yorum yaklaşık 4 bin beğeni aldı.

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