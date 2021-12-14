Survivor Mert Öcal ilk kez Mynet'e açıkladı! "Adada yarışlara çok asılmıyordum ama..."

MYNET ÖZEL- Survivor All Star yarışmacıları belli oldu. Hem Gönüllüler hem de Ünlüler takımında iddialı isimleri açıklayan Acun Ilıcalı Ocak ayında yarışmanın startını verecek. Yarışmacılar açıklanmalarının ardından tüm enerjilerini hazırlığa verdi.

Katıldığı dönemde hem iddiası hem de yarışmalardaki başarısıyla dikkat çeken Mert Öcal da yarışma için hazırlıklara başladı. Mynet'e özel açıklamalar yapan Mert Öcal "Survivor'a yeniden gidecek olmak neler hissettiriyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Çok heyecan verici çok heyecanlandırıyor. Sebebi de daha önce hikâyemin yarıda kalmış olması. Bu sefer daha iddialı bir şekilde gideceğim yeni bir ekiple Survivor'un şu ana kadar ki en iyi yarışmacılarıyla orada yarışıyor olmak da tabii ki beni daha çok heyecanlandırıyor."

ŞAŞIRTAN İTİRAF

Mert Öcal iddiasını dile getirirken bir itirafta bulunmayı da ihmal etmiyor. Survivor Mert katıldığı dönemle ilgili "Yarışlara çok asılmıyordum bu sene yarışlara çok asılacağım. En önemli şey bu sene parkur olacak" itirafında bulundu.

Survivor Mert Öcal "Daha önce yaptığınız ama bu sene yapmam dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna ise "Çok daha sakin olurum, agresif durmak, sinirli durmak ekrana çok sert yansıyor. O da seyirciyi yorabiliyor. Daha sakin, daha mutlu bir tablo çizebilirim."

Yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Mert Öcal'ın rakiplerine de mesajı var. Survivor Mert "Herkes şampiyonluk için iddialı, herkes şampiyon olmak istiyor ama en önemlisi bizi ailelerimiz izliyor sevenlerimiz izliyor evet yarışalım ama bunu etik bir çerçevede yapalım. En önemlisi benim için bu. Güzel bir sezon geçirmesi dileğiyle herkesin" mesajını verdi.



