Survivor Mert Öcal hayranlarına müjdeyi verdi! ‘Heyecanlanacaksınız...’

Survivor yarışmasına katılarak geniş bir hayran kitlesine kavuşan oyuncu Mert Öcal, yeni projeleri için geri sayımı başlattı. Geçtiğimiz günlerde ekranlara dönmeye hazırlandığının ilk sinyallerini veren Öcal sosyal medya hesabından güzel haberi paylaşmayı ihmal etmedi. Yakışıklı oyuncunun paylaşımının ardından hayranları yeni işine dair tahminlerini yapmaya başladı.

‘BAYAĞI HEYECANLANACAKSINIZ’

Survivor programı nedeniyle 4 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde zaman geçiren Mert Öcal, ülkesine döndükten sonra yorgunluğunu atmak için yaz tatiline çıkmayı tercih etmişti. Tatilde Survivor yarışmasından arkadaşlarıyla görüşmeye devam eden fenomen isim depoladığı enerjiyi yeni projeleri için harcamaya hazırlanıyor. Yeni işiyle ilgili fazla detay vermekten kaçınan Öcal sosyal medya hesabından, “Sizi heyecanlandırmak istemiyorum ama... Bence bayağı bir heyecanlanacaksınız” notunu paylaştı. Mert Öcal’ın paylaşımı hayranlarını hareketlendirdi.



