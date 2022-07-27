Survivor Mert Öcal ile aşk yaşayan Sude Burcu'dan ilişkisi hakkında bomba açıklama! "Yer yerinden oynar"

Survivor All Star 2022 programında ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu ilişkisi tam gaz devam ediyor. Mutlu karelerini sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşan ikili, magazin gündeminden düşmüyor. YouTube hesabı açan Sude Burcu, yayınladığı ilk videsunda Mert Öcal ile alakalı her şeyi anlattı.

"GEÇMİŞLERİ BENİ ZERRE ALAKADAR ETMİYOR"

Sude Burcu, bir takipçisinden gelen "Mert'le nasıl tanıştınız?" sorusuna yanıt veren Sude Burcu, Survivor 2020 sezonundan sonra Mert de dahil birkaç yarışmacıyı takibe aldığını söyledi. Sonrasında Öcal geri takip yapmayınca, ona takibi bıraktığını söyleyerek şöyle devam etti: "Sonra bir gün ben bir story attım. Sabah uyanmışım suratım şişmiş. Storyde de 'Suratım neden uyanınca bazlama gibi şişiyor?' gibi bir şey yazmışım. Baktım bir tane mesaj geldi geç saatte, 'Geceleri yemek yeme' öyle bir şey..." Burcu, bu konuşmanın Öcal ile arasındaki ilk etkileşim olduğunu ekledi.

"Mert'le Survivor'da yaşadığın sorunlar hakkında ne söylemek istersin?" sorusuna Sude Burcu, "İnsanlarla tanıştıktan ve bir yola girdikten sonra geçmişleri beni zerre alakadar etmiyor. İnsanları bununla suçlayamayız. Geçmişte ne yapmışlarsa yapmışlar. O zaman ben yoktum ki hayatında." yanıtını verdi.

"KONUŞACAK OLSAM YER YERİNDEN OYNAR"

İkisinin de yarışmaya odaklı olduğunu ve aralarında bir şey olacaksa yarışmadan sonra olmasını istediğini belirten Sude Burcu, "Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum ama geçmişte olan şeyler ortaya çok farklı şekilde çıktı böyle söyleyebilirim ve çıktıktan sonra buna daha çok emin oldum. O yüzden benim suçladığım, yargıladığım kimse yok. Bu konuları daha fazla açmak istemiyorum hatta. Konuşacak olsam yer yerinden oynar. O yüzden Mert'in geçmişi beni, benim geçmişim Mert'i ilgilendirmez. Şunu söyleyebilirim. Survivor'a 1-2 ay kala Mert'le ilişkimiz çok daha bağlı bir hale geldi. Ondan öncesi, ne benim, onun görüştüğü insanlara karışabilecek kadar yetkim vardı ne de onun benim ne yaptığımı bilecek kadar yetkisi vardı."

"İSTEMEDİĞİN KİŞİ HER AN BURNUNUN DİBİNDE"

"Ada şartlarının en zor kısmı nedir?" sorusuna, "İnsanlar" yanıtını veren Sude Burcu şöyle devam etti: "İnsanlar zorluyor çünkü normal yaşantımda istemediğim biriyle görüşmem, engellerim. Hiç görmem, beni etkilemez. Ama oradayken bir sorun yaşıyorsun ve görmek istemediğin kişi her an burnunun dibinde ve bir şekilde oyunlardan, ödüllerden dolayı aynı masaya oturuyorsun yüz yüze gelmek zorunda kalıyorsun."



