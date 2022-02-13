Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan göğüs dekolteli poz! Resmen düşman çatlattı

Survivor All Star 2022 yarışmacısı Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Makbule Şakalakoğlu, Mert Öcal'ı takipten çıkardıktan sonra uzun bir süre sessizliğe gömülmüştü. Makbule Şakalakoğlu, göğüs dekolteli pozuyla Instagram'a geri döndü. Şakalakoğlu, iddialı paylaşımına ''Gece'' notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Survivor All Star yarışmacıları Mert Öcal ve Ogeday Girişken arasında yaşanan gerginlik, büyük sırların açığa çıkmasına neden oldu. Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın hem Sude Burcu hem de Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığını öne sürdü. Mert Öcal'ın ada hayatı dışında Makbule Şakalakoğlu ile de birlikte olduğunu öğrenen Sude Burcu, gözyaşlarını tutamadı.

Gündeme bomba gibi düşen iddialar sonrası, Makbule Şakalakoğlu, Mert Öcal'ı Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

Sude Burcu'nun üzülmesine dayanamadığını söyleyen Mert Öcal, ''Sude benim için çok değerli. Onun için iyi olacaksa yarışmayı bırakabilirim'' demişti.



