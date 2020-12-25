Survivor Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisine transfer oldu

Survivor yarışmasının bitmesinin ardından yarışmacılar hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle yarışma sonrası sosyal medya hesaplarından takipçi sayıları artan isimlerden bir tanesi de Survivor Mert oldu. Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Mert Öcal yeni bir projeye adım attı.

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı Fox Tv’nin sevilen dizisi “Sen Çal Kapımı”nın kadrosuna Survivor 2020’de yarışan Mert Öcal dahil oldu.

Survivor Mert Öcal'ın diziye dahil olmasının ardından ünlü yarışmacıya yorum yağdı.



