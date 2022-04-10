Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı sona mı erdi? Mert Öcal Twitter'ı inletti!

Survivor AllStar'ın sevilen yarışmacılarından Mert Öcal, birleşme partisi öncesi elenerek adaya veda etmişti. Bir süre önce sevgilisi Sude Burcu ile ilgili sık sık paylaşımda bulunan Öcal'ın sosyal medyadaki sessizliği çiftin ayrıldıkları yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

MERT ÖCAL'DAN İDDİALARI YALANLAYAN PAYLAŞIM

Bunun üzerine ikilinin sevenleri Mert Öcal'ı etiketleyip "Cumartesi gecesi Twitter'ı inletelim diyoruz, var mısın Mert Öcal?" ifadelerine yer verdiler. Mert Öcal da söz konusu paylaşımlara "Cumartesi gecesi Twitter'ı hoplatıyoruz o zaman" yanıtını verdi.

MERT ÖCAL DEDİĞİNİ YAPTI!

Mert Öcal - Sude Burcu aşkı devam ediyor. Mert Öcal sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kimsenin arkasından sallamaz yarışı kendiyle kalbi güzel hanım ve güler yüzlü Ve performansı inanılmaz iyi. Daha ne olsun

Parlayan yıldız Sude Burcu"

"Tam anlamıyla örnek bir kadın şampiyonluk adayı Gurur duyuyorum "

Mert Öcal - Sude Burcu fanlarının ardından "ParlayanYıldız Sude Burcu" Twitter'da listeye girdi.



