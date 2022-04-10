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  4. Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı sona mı erdi? Mert Öcal Twitter'ı inletti!

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı sona mı erdi? Mert Öcal Twitter'ı inletti!

10.04.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Mert Öcal'ın Sude Burcu ile ilgili paylaşımda bulunmaması aşklarının bittiği iddialarını da beraberinde getirdi. Çiftin sevenleri "Cumartesi gecesi Twitter'ı inletelim diyoruz, var mısın Mert Öcal?" paylaşımında bulundu. Mert Öcal sevenlerine yanıt verdi ve Sude Burcu, Survivor AllStar 2022'nin 73. bölümünün ekrana geldiği 9 Nisan Cumartesi günü Twitter'da gündem oldu.

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı sona mı erdi? Mert Öcal Twitter'ı inletti!

Survivor AllStar'ın sevilen yarışmacılarından Mert Öcal, birleşme partisi öncesi elenerek adaya veda etmişti. Bir süre önce sevgilisi Sude Burcu ile ilgili sık sık paylaşımda bulunan Öcal'ın sosyal medyadaki sessizliği çiftin ayrıldıkları yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı sona mı erdi? Mert Öcal Twitter'ı inletti!

MERT ÖCAL'DAN İDDİALARI YALANLAYAN PAYLAŞIM

Bunun üzerine ikilinin sevenleri Mert Öcal'ı etiketleyip "Cumartesi gecesi Twitter'ı inletelim diyoruz, var mısın Mert Öcal?" ifadelerine yer verdiler. Mert Öcal da söz konusu paylaşımlara "Cumartesi gecesi Twitter'ı hoplatıyoruz o zaman" yanıtını verdi.

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı sona mı erdi? Mert Öcal Twitter'ı inletti!

MERT ÖCAL DEDİĞİNİ YAPTI!

Mert Öcal - Sude Burcu aşkı devam ediyor. Mert Öcal sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kimsenin arkasından sallamaz yarışı kendiyle kalbi güzel hanım ve güler yüzlü Ve performansı inanılmaz iyi. Daha ne olsun

Parlayan yıldız Sude Burcu"

mert öcal - sude burcu

"Tam anlamıyla örnek bir kadın şampiyonluk adayı Gurur duyuyorum "

mert öcal - sude burcu

mert öcal - sude burcu

Mert Öcal - Sude Burcu fanlarının ardından "ParlayanYıldız Sude Burcu" Twitter'da listeye girdi.

Survivor Mert Öcal Twitter'ı inletti!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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