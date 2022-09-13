Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu'dan sarmaş dolaş poz!

Sude Burcu ile Mert Öcal mutlu ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Beraber sık sık paylaşım yapan ikili, bu defa sarılarak verdiği pozu paylaştı.

SARMAŞ DOLAŞ POZ!

Mert Öcal, kız arkadaşı Sude Burcu ile spor salonundan verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

İkili aşk dolu pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

"KONUŞACAK OLSAM YER YERİNDEN OYNAR"

Geçtiğimiz haftalarda merak edilen soruları YouTube hesabından paylaşan Sude Burcu, yarışma esnasında yarışmaya odaklı olduğunu söylemiş ve aşkı ikinci plana attığını belirtmişti.

Konuşmalarının devamında ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum ama geçmişte olan şeyler ortaya çok farklı şekilde çıktı böyle söyleyebilirim ve çıktıktan sonra buna daha çok emin oldum. O yüzden benim suçladığım, yargıladığım kimse yok.

Bu konuları daha fazla açmak istemiyorum hatta. Konuşacak olsam yer yerinden oynar. O yüzden Mert'in geçmişi beni, benim geçmişim Mert'i ilgilendirmez. Şunu söyleyebilirim. Survivor'a 1-2 ay kala Mert'le ilişkimiz çok daha bağlı bir hale geldi. Ondan öncesi, ne benim, onun görüştüğü insanlara karışabilecek kadar yetkim vardı ne de onun benim ne yaptığımı bilecek kadar yetkisi vardı."





