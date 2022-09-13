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Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu'dan sarmaş dolaş poz!

13.09.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişkileriyle Survivor All Star 2022'ye damga vuran Mert Öcal ile Sude Burcu, Survivor'un ardından sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. İlişkilerine devam eden ikili, spor salonundan paylaşım yaptı.

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu'dan sarmaş dolaş poz!

Sude Burcu ile Mert Öcal mutlu ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Beraber sık sık paylaşım yapan ikili, bu defa sarılarak verdiği pozu paylaştı.

SARMAŞ DOLAŞ POZ!

Mert Öcal, kız arkadaşı Sude Burcu ile spor salonundan verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu'dan sarmaş dolaş poz!

İkili aşk dolu pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu'dan sarmaş dolaş poz!

"KONUŞACAK OLSAM YER YERİNDEN OYNAR"

Geçtiğimiz haftalarda merak edilen soruları YouTube hesabından paylaşan Sude Burcu, yarışma esnasında yarışmaya odaklı olduğunu söylemiş ve aşkı ikinci plana attığını belirtmişti.

Konuşmalarının devamında ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum ama geçmişte olan şeyler ortaya çok farklı şekilde çıktı böyle söyleyebilirim ve çıktıktan sonra buna daha çok emin oldum. O yüzden benim suçladığım, yargıladığım kimse yok.

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu'dan sarmaş dolaş poz!

Bu konuları daha fazla açmak istemiyorum hatta. Konuşacak olsam yer yerinden oynar. O yüzden Mert'in geçmişi beni, benim geçmişim Mert'i ilgilendirmez. Şunu söyleyebilirim. Survivor'a 1-2 ay kala Mert'le ilişkimiz çok daha bağlı bir hale geldi. Ondan öncesi, ne benim, onun görüştüğü insanlara karışabilecek kadar yetkim vardı ne de onun benim ne yaptığımı bilecek kadar yetkisi vardı."

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu'dan sarmaş dolaş poz!

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Anahtar Kelimeler:
Mert Öcal Sude Burcu sosyal medya
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