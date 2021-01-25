Survivor Meryem Kasap kimdir? Meryem Kasap Survivor 2021'den neden diskalifiye oldu? Sakatlığı nedir? İşte Survivor Meryem Kasap’ın hayat hikayesi

Survivor 2020 kadrosunda gönüller takımında yer alan ve yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan milli atlet Meryem Kasap, Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Survivor 2021'e katılmıştı. Yarışmanın final adayları arasında gösterilen Meryem Kasap Survivor 2021'de ünlüler takımında yer aldı. Ancak Meryem Kasap bu defa dizinden sakatlandı. Doktor Metin Kuş'un kararıyla ise Meryem Kasap Survivor 2021'den diskalifiye oldu. Meryem Kasap'ın dizinden ameliyat olacağını da Acun Ilıcalı açıkladı. Peki Meryem Kasap kimdir? İşte milli atlet olan Meryem Kasap'ın hayat hikayesi.

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş. Sporla tanışması lise yıllarında başladı.

Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.

2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.



Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. Kararlılığı ve azmi sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi.