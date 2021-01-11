MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Meryem Kasap kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Meryem Kasap kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Meryem Kasap’ın hayatı!

Survivor Meryem Kasap kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Meryem Kasap kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Meryem Kasap’ın hayatı!

11.01.2021 15:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor Meryem Kasap kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Meryem Kasap kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Meryem Kasap’ın hayatı!

Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler takımlarının kadrosu belli oldu. Survivor 2020 kadrosunda Gönüller takımında yer alan ve yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan milli atlet Meryem Kasap bu sefer Ünlüler takımında yerini aldı. Peki Meryem Kasap kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte başarılı sporcu ve Survivor 2021 yarışmacısı Meryem Kasap'ın hayat hikayesi...

Meryem Kasap, Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan yarışmacılardan biri oldu. Geçtiğimiz sene sakatlanarak yarışmaya veda eden ünlü isim, “Yarım kalan bir hesabım vardı, onu kapatmaya geliyorum” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Atetizm branşında milli formayı terleterek Türkiye’yi temsil eden başarılı sporcunun özel hayatı da merak edilmeye başlandı. 9 Ocak’ta TV 8 ekranlarında başlayan Survivor 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Meryem Kasap Instagram hesabından yarışmaya gitmeden önce iddialı sözler sarf etmişti.

MERYEM KASAP’TAN SURVİVOR AÇIKLAMASI

meryem kasap

Meryem Kasap Survivor için Dominik Cumhuriyeti’nin yolunu tutmadan önce Instagram hesabından sevenlerine seslendi. Milli atlet açıklamasında, “Herkese merhaba ! Bildiğiniz üzere geçen yıl ağır bir sakatlık yaşadım. Sıkı bir çalışma temposu ve sizlerin duaları ile çok şükür bu sakatlığı atlattım. Şimdi yeni bi maceraya , yarim kalan hayalimi tamamlamaya gidiyorum. Survivor sürecimde dualarınıza ihtiyacım var. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum, görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

MERYEM KASAP KİMDİR?

meryem kasap2

Meryem Kasap 1 Mayıs 1992 yılında Trabzon’da 3 kardeşin en küçüğü olarak doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan genç yarışmacı 400 metrede Türkiye Şampiyonluğu elde etti ve milli takıma seçildi. Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonasu’nda madalya kazandı. Aktif olarak müsabakalara ara veren Meryem Kasap, fitness eğitmenliği ve personel trainer olarak çalıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Akasya Durağı'nın Zeyno'su son haliyle olay olduAkasya Durağı'nın Zeyno'su son haliyle olay oldu
Bir döneme damga vurdu! Son hali olayBir döneme damga vurdu! Son hali olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

Adnan Oktar davasında karar açıklandı!

Adnan Oktar davasında karar açıklandı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Diğer Haberler

Engin Altan Düzyatan'a şok! O isim tutuklanınca projeyi hemen iptal etti

Bakanlık uyarmıştı! Ünlü oyuncuya şok!

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Survivor Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik kaç yaşında ve nereli? Hangi diziler ve filmlerde rol aldı? İşte Survivor Öykü Çelik’in hayatı!

Survivor 2021’in yeni yarışmacısı merak konusu oldu

Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı iddia edilen Damla Uğurtürk'ten flaş açıklama

Aşk iddialarına noktayı koydu

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın son hali olay oldu

Akasya Durağı'nın Zeyno'su son haliyle olay oldu

Hatice'nin Ivana Sert yorumu gündemde! 'Ticaret evliliği yapıp...'

Olay sözler! 'Ticaret evliliği yapıp...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.