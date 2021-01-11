Survivor Meryem Kasap kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Meryem Kasap kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Meryem Kasap’ın hayatı!

Meryem Kasap, Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan yarışmacılardan biri oldu. Geçtiğimiz sene sakatlanarak yarışmaya veda eden ünlü isim, “Yarım kalan bir hesabım vardı, onu kapatmaya geliyorum” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Atetizm branşında milli formayı terleterek Türkiye’yi temsil eden başarılı sporcunun özel hayatı da merak edilmeye başlandı. 9 Ocak’ta TV 8 ekranlarında başlayan Survivor 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Meryem Kasap Instagram hesabından yarışmaya gitmeden önce iddialı sözler sarf etmişti.

MERYEM KASAP’TAN SURVİVOR AÇIKLAMASI

Meryem Kasap Survivor için Dominik Cumhuriyeti’nin yolunu tutmadan önce Instagram hesabından sevenlerine seslendi. Milli atlet açıklamasında, “Herkese merhaba ! Bildiğiniz üzere geçen yıl ağır bir sakatlık yaşadım. Sıkı bir çalışma temposu ve sizlerin duaları ile çok şükür bu sakatlığı atlattım. Şimdi yeni bi maceraya , yarim kalan hayalimi tamamlamaya gidiyorum. Survivor sürecimde dualarınıza ihtiyacım var. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum, görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.