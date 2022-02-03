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Survivor neden yok? 3 Şubat Survivor bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

03.02.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da seyircilerin dikkat kesileceği gelişmeler art arda yaşanırken 3 Ocak akşamında TV8'in yayın akışında Survivor All Star 2022'nin yer almaması merak konusu oldu. Seyirciler, "Survivor neden yok?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz gün yayımlanan yeni bölümde Aycan Yanaç'ın, Survivor'a devam edip etmeme kararının belli olduğu açıklanmıştı. Peki 3 Şubat Survivor bu akşam neden yok?

Survivor neden yok? 3 Şubat Survivor bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

En güçlü yarışmacıların yer aldığı Survivor All Star, 3 Ocak 2022 Perşembe akşamında TV8 ekranlarında yer almadı. Survivor'da en son ödül oyunu oynanmış ve konseyde, Aycan Yanaç'ın Survivor'un zorlu şartlarına dayanamayarak pes ettiği açıklanmıştı. Aycan'ın ayrılmasıyla, Sürgün Adası'ndaki Barış, Birsen, Mert ve Evrim arasında eleme olmayacağı açıklandı. Peki Survivor neden yok? Yeni bölümü ne zaman? İşte merak edilenler...

SURVİVOR NEDEN YOK? YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

3 Şubat akşamında TV8'in yayın akışında Kırmızı Oda dizisi yer alıyor. Survivor'un yeni bölümü 5 Şubat 2022 Cumartesi akşamı 20.00'da ekranlara gelecek.

Survivor neden yok? 3 Şubat Survivor bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

SURVİVOR'DA NELER OLACAK?

Aycan'ın ayrılmasıyla adadaki dengeler değişti. Barış, Birsen, Mert ve Evrim arasında yapılacak oylama iptal edildi. Ancak bu 4 yarışmacının adaylığı düşmedi. Barış, Birsen, Mert ve Evrim'in dışında 4 eleme adayı daha çıkacak. Yani eleme, 8 yarışmacı arasında yapılacak.

Survivor neden yok? 3 Şubat Survivor bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Sürgün Adası'na giden ilk isim Barış Murat Yağcı oldu. Barış'ın ardından Birsen Bekgöz, Evrim Keklik ve Mert Öcal eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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