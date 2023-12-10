Survivor Nihat Altınkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Nihat Altınkaya evli mi? Survivor 2024 takım kadroları belli oluyor!

Nihat Altınkaya, 10 Aralık 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Survivor 2024 takım kadroları belli oluyor. Nihat Altınkaya, Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ve Survivor 2024 takım kadrolarına ilişkin yayımlanan fragman sonrası merak konusu oldu. İşte, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü, Medcezir, Söz, Kuruluş Osman ve Teşkilat gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Nihat Altınkaya hakkında merak edilenler...

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük’te doğdu. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük’te aldı. İki kız kardeşi olan Altınkaya'nın annesi banka memuresi, babası ise demir çelik işiyle uğraşmaktadır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynayan sporcu, 17 yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşınan Altınkaya, buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi aldıktan sonra Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer aldı.

İstiklal Caddesi’nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi Gökçe Doruk Erten sayesinde Funda Arar’ın Özledim şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştır. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer aldı. Sanatçı Ekol Drama Sanat Evi'nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi alan Altınkaya; Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Binbir Gece, Yaprak Dökümü ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, Survivor 2012 yarışma programının birincisi olmuştur.

NİHAT ALTINKAYA EVLİ Mİ?

Nihat Altınkaya, İmre Altınkaya ile evlidir. Çiftin iki çocuğu vardır.

SURVIVOR ALL STAR 2024'TE TAKIMLAR BELLİ OLUYOR

Survivor 2024 kadrosu şu şekilde:

"Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya,Yasin Obuz,Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik."

Acun Ilıcalı, takım seçimleri için toplandıklarını belirtti. Takım seçimleri ile ilgili yayın bugün (10 Aralık 2023 Pazar) saat 19.30'da başlayacak.





