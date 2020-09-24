Survivor Nisa Bölükbaşı eleştirileri gelince... Danla Bilic’ten Survivor isyanı!

Survivor programına katılmadan önce Cemal Can Canseven ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in dostlukları biliniyordu. Yarışma boyunca yakın dostu Cemal Can’a sosyal medya üzerinden ve SMS göndererek destek olan Danla Bilic Survivor’un sıkı takipçisiydi.

Survivor programında kaldığı 5 ay boyunca sık sık arkadaşından söz eden Cemal Can ödül oyunlarını kazandığında da hakkını Danla Bilic’ten yana kullanmayı tercih etmişti. Galataport’ta gerçekleşen büyük final için Çeşme tatilini yarıda kesen Danla Bilic büyük bir heyecanla Cemal Can’ın şampiyon olmasını izlemişti. Survivor programının bitmesinin ardından yapılan eleştirileri yersiz bulduğunu ifade eden sosyal medya fenomeni bu sefer sert tepki gösterdi.

‘SURVİVOR BİTTİ’

Survivor yarışmasının final yapmasıyla beraber Cemal Can’ın şampiyonluğunu kutlayan Danla Bilic sosyal medya hesabından Survivor üzerinden kendisine yapılan eleştirilere itiraz etti. Survivor finalistleri Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı arasında süren SMS rekabetinde Danla Bilic’in gönderdiği mesajlar Barış Murat Yağcı’nın fanları tarafından çok eleştirilmişti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara karşı sessizliğini koruyan güzel fenomen bu sefer fena patladı.