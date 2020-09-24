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Survivor Nisa Bölükbaşı eleştirileri gelince... Danla Bilic’ten Survivor isyanı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Survivor Ünlüler-Gönüller 2020 yarışması Dominik Cumhuriyeti’nde 5 ay boyunca süren uzun maratonun sonunda İstanbul Galataport’ta final yaptı. Ancak yarışmacılara uygulanan yakın markaj son sürat devam ediyor. Yarışmacılarla birlikte Survivor rüzgarından nasibi alan Danla Bilic eleştirilere isyan etti.

Survivor Nisa Bölükbaşı eleştirileri gelince... Danla Bilic’ten Survivor isyanı!

Survivor programına katılmadan önce Cemal Can Canseven ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in dostlukları biliniyordu. Yarışma boyunca yakın dostu Cemal Can’a sosyal medya üzerinden ve SMS göndererek destek olan Danla Bilic Survivor’un sıkı takipçisiydi.

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Survivor programında kaldığı 5 ay boyunca sık sık arkadaşından söz eden Cemal Can ödül oyunlarını kazandığında da hakkını Danla Bilic’ten yana kullanmayı tercih etmişti. Galataport’ta gerçekleşen büyük final için Çeşme tatilini yarıda kesen Danla Bilic büyük bir heyecanla Cemal Can’ın şampiyon olmasını izlemişti. Survivor programının bitmesinin ardından yapılan eleştirileri yersiz bulduğunu ifade eden sosyal medya fenomeni bu sefer sert tepki gösterdi.

‘SURVİVOR BİTTİ’

danla can

Survivor yarışmasının final yapmasıyla beraber Cemal Can’ın şampiyonluğunu kutlayan Danla Bilic sosyal medya hesabından Survivor üzerinden kendisine yapılan eleştirilere itiraz etti. Survivor finalistleri Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı arasında süren SMS rekabetinde Danla Bilic’in gönderdiği mesajlar Barış Murat Yağcı’nın fanları tarafından çok eleştirilmişti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara karşı sessizliğini koruyan güzel fenomen bu sefer fena patladı.

danla bilic

Survivor yarışması boyunca aralarından su sızmayan Cemal Can ve Nisa’nın programın finalinden sonra görüşmemesi hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. İkilinin arasına giren kara kedinin Danla Bilic olduğu söylenmişti. Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Canseven küslüğünün nedeni olarak gösterilen Danla Bilic, “Survivor bitti ve ben Survivor yarışmacısı değilim. Beni bir salın” diyerek sitemini iletti.

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