Survivor Nisa Bölükbaşı TRT dizisine dahil oldu! 'Acun Ilıcalı'nın bize hediye ettiği şeylerin hiçbir işe yaramaması...'

Survivor'da şampiyon olunca uzun süre eleştirilen Nisa Bölükbaşı TRT Dijital'de başlayacak bir dizi için anlaşma yaptı. Survivor Nagihan'dan sonra Nisa'nın da dizi için el sıkışması gündem oldu. Söylemezsem Olmaz yorumcuları ise bu durumu beğenmedi.

ARTO ACUN ILICALI'YI HEDEF ALDI

Nisa'nın dizide rol alacağını duyan Bircan Bali bu durumu mantıksız bulurken Arto ise Survivor şampiyonunun aşk hayatına gönderme yaparak "Her üç günde bir biriyle aşk yaşıyor, gündeme öyle geliyor" dedi.

Arto hızını alamayarak Acun Ilıcalı'yı da eleştirdi ve "Acun Ilıcalı'nın bize hediye ettiği şeylerin hiçbirisinin bir işe yaramaması..." yorumunda bulundu.