Semih Öztürk ile boşanacağı konuşuluyordu! Kurretülayn Matur kıyafetinin göğüs kısmını paylaştı

2014 yılında katıldıkları Ütopya programından sonra sessiz sedasız evlenen Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk çifti hakkında ayrılık iddiaları gündemde. Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'un boşanacağı konuşulurken güzel isim doğum gününü kutladı.

Eşinin doğum gününde olmaması iddialı güçlendirirken Kurretülayn Matur da yerleşimlerinden Survivor Semih'e yer vermedi. Kurretülayn Matur doğum gününde siyah dantel detaylı transparan bir elbise giydi.

İçine siyah iç çamaşırı giyen ünlü isim paylaşımlarında sütyen detayını paylaşmayı da ihmal etmedi. Kurretülayn Matur'un iddialı paylaşımlarını görenler "Semih'i kıskandırmak mı istiyorsun?", "Nispet mi yapıyorsun?" yorumlarında bulundu.

EVLİLİK PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Kurretülayn Matur geçtiğimiz günlerde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Evlilikler aşkın olmamasından değil, arkadaşlığın olmamasından biter. Bir evlilik yaparken kendimize şu soruyu sormalıyız: Sonu yaşlılık olan o uzun yol boyunca bu insanla sohbet etmekten keyif alacağına inanıyor musun?" sözlerini paylaşmıştı.



