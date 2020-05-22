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Survivor Nisa herkes uyurken kalktı ve... Bomba görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 16:34 | Son Güncelleme

Survivor gönüllüler takımının dikkat çeken yarışmacılarından Surivor Nisa, bu kez parkurdaki ve oyunlardaki mücadelesiyle değil, daha önce görmediğiniz bu görüntüsüyle hem şaşırttı hem de güldürdü.

Survivor Nisa herkes uyurken kalktı ve... Bomba görüntüler

Survivor Nisa'yı daha önce böyle görmediniz! Akşam barakada takım arkadaşları uyurken, üzerine sardığı çarşafla kamera önüne yaklaşıp yüzünü farklı şekillere sokan Survivor Nisa'nın bu halleri acunn'da yayınlandı.

Survivor Nisa Bölükbaşı, gece vakti barakada yaptıklarıyla güldürdü.

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Önce olduğu yerde dikilen, sonrasında ise barakayı kaydeden kameranın önüne yaklaşarak yüzünü şekilden şekle sokan Survivor Nisa'nın bu görüntülerini herkesi şaşırttı. Zaman zaman oyuna çıkmayan ve mutsuz halleriyle gündeme gelen Nisa bu halleriyle hayranlarını güldürdü.

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