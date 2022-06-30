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Survivor Nisa kimdir? Survivor 2022 finalisti Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında, Ogeday ile sevgili mi?

30.06.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Nisa Bölükbaşı, 30 Haziran 2022 Perşembe günü canlı olarak ekrana gelecek büyük final öncesi merak konusu oldu. Çek Cumhuriyeti'nde yetişen genç yarışmacı Barış Murat Yağcı ile birlikteydi, ayrılık sonrası yeniden Survivor'a katılan ikili izleyiciler tarafından yakından takip ediliyordu. Genç yarışmacının Ogeday'la sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Peki Survivor Nisa kimdir, nereli ve kaç yaşında, Ogeday ile sevgili mi? Survivor 2022 finalisti Nisa Bölükbaşı ile ilgili merak edilenler...

Survivor Nisa kimdir? Survivor 2022 finalisti Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında, Ogeday ile sevgili mi?

Survivor Nisa Bölükbaşı günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ada yaşantısı ve parkur performansıyla dikkat çeken genç yarışmacı merak konusu oldu. Barış Murat Yağcı ile birlikteliği süresince magazin programlarında en çok konuşulan isimlerden biri olan Nisa Bölükbaşı'nın Ogeday ile sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Peki Survivor 2022 finalisti Nisa Bölükbaşı kimdir? Detaylar haberimizde...

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? Hangi dizide oynadı?

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

2 Temmuz 1998 Çek Cumhuriyeti Prag doğumlu Nisa Bölükbaşı 24 yaşındadır. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki popüler takımda yüzdü. Aynı sene içerisinde profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak çeşitli nedenler yüzünden bu teklifi kabul etmedi. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans gösterdi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu ancak sonrasında da bu voleybol oynamaya başladı.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? Hangi dizide oynadı?

2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı.Şimdilerde ise hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateni yapıyor.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? Hangi dizide oynadı?

SURVİVOR 2022 FİNALİSTİ NİSA BÖLÜKBAŞI VE OGEDAY SEVGİLİ Mİ?

Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler sezonunda aynı takımda mücadele eden Nisa ve Ogeday, yarışma boyunca duygusal birlikteliklerini yansıtmama kararı aldıklarını açıkladı.

İlk itiraf ise Survivor yarı final bölümünde Ogeday'ın Nisa'ya olan desteği sırasında geldi.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Nisa Bölükbaşı
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