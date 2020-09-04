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Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla adını duyuran Nisa Bölükbaşı'nın adı aşk dedikodularıyla son günlerde gündemden düşmüyor. Survivor 2020 yarışmasında birlikte yarıştığı oyuncu Barış Murat Yağcı ile adı aşk dedikodularına karışmış ama ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti. Halen İstanbul'da olan Nisa Bölükbaşı aşkına dair paylaşım yaptı...

Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!

Uzun süredir adı oyuncu Barış Murat Yağcı ile akş dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı Survivor 2020 programının ardından Türkiye'den vazgeçmiyor. Hala İstanbul'da olan Nisa paylaşımlarında İstanbul'u ne kadar çok sevdiğini gösteriyor.

SURVİVOR NİSA'DAN AŞK PAYLAŞIMI

Survivor Nisa uzun süredir İstanbul'da ve ne zaman geri döneceği bilinmiyor. Survivor 2020 yarışmasında birlikte yarıştığı oyuncu Barış Murat Yağcı ile adı aşk dedikodularına karışmış ama ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti. Halen İstanbul'da olan Nisa Bölükbaşı aşkına dair paylaşım yaptı... İstanbul'u çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Nisa Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bunu tekrar gösterdi.

İşte Nisa'nın İstanbul aşkı...

nisa..

nisaaal


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aman Allah'ım, Nisa ne önemli birisi. Garip kişilikli, ergen..
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