Survivor Nisa, yarışmanın 21 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek olan 110. bölümünde talihsiz bir olay yaşıyor. Survivor All Star 2022'nin 110. bölüm fragmanında Ogeday ile Evrim'in panik olduğu görülüyor. Vatandaşlar internette, Survivor Nisa'ya ne oldu? Nisa Bölükbaşı'nın sağlık durumu nasıl? Survivor All Star'dan diskalifiye mi edilecek? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Yarışmanın 21 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak 110. bölümü ile ilgili detaylar haberimizde....

SURVİVOR NİSA'YA NE OLDU?

Survivor Nisa, yarışmanın 21 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümünde talihsiz bir olay yaşıyor.

Survivor All Star 2022'nin yeni bölüm fragmanında Nisa'nın gözleri kapalı ve hareketsiz şekilde kendinden geçtiği ve Ogeday ile Evrim'in panik yaşadığı görüldü.

NİSA BÖLÜKBAŞI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ogeday "Ne oldu?" derken "Kafasını vurdu ya!" diyen Evrim'in yarışmacıya seslenerek kendine getirmeye çalışması ve kamera arkasında kalan yarışmacıların panik sesleri Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde olacakların merak edilmesine neden oldu. Öte yandan Nisa'nın sağlık durumuna ilişkin detaylar yeni bölümde netlik kazanacak.

NİSA BÖLÜKBAŞI SURVİVOR ALL STAR 2022'DEN DİSKALİFİYE Mİ EDİLECEK?

Nisa Bölükbaşı'nın yaşadığı talihsiz olay sebebiyle gerekli açıklamanın 21 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümde yapılacağı öngörülüyor.

