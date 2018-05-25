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Survivor ödül oyununda 10-0'lık skor şoke etti! 'Survivor tarihinde böyle bir skor görülmedi'

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 23:57 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 25 Mayıs Cuma yayınlanan 80. bölümünde mor oda ve yemek ödüllü oyundaki skor Survivor tarihine geçti. 10-0'lık skorla biten oyun herkesi şaşırtırken, Survivor 2018'in en farklı skorla biten ödül oyunu oldu. Oyunu sunan Alp Kırşan, 'Survivor tarihinde böyle bir skor hatırlamıyorum' dedi. Oyun sırasında ise Murat Ceylan ile Turabi arasında ilginç bir atışma yaşandı.

Survivor ödül oyununda 10-0'lık skor şoke etti! 'Survivor tarihinde böyle bir skor görülmedi'

Survivor 2018'de bir yandan Türkiye seyahati ödüllü yarışmanın heyecanı yaşanırken, bir yandan ise yemek ödüllü oyunlar devam ediyor. Cuma akşamı yayınlanan bölümdeki 10-0'lık tarihi fark ise Survivor tarihine geçti.

MOR ODA VE YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2018 sekseninci bölümde takımlar tavuk şiş ve bulgur pilavının yer aldığı Mor Oda ödülü için yarıştılar. Son ödül ve baraka oyunlarını kaybeden Ünlüler takımı oyuna çok hırslı başladı. Kısa sürede farkı açan Ünlüler rakibine tek bir sayı alma fırsatı bile vermedi. Oyunu Ünlüler takımı 10-0 gibi tarihi bir skorla kazandı. Oyun sonrasında ise Alp Kırşan da şaşkınlığını gizleyemedi ve '10-0'lık bir galibiyet oldu. Survivor tarihinde böyle bir skor hatırlamıyorum' dedi.

10-0'LIK OYUNDA TURABİ MURAT ATIŞMASI
Ödül oyununda karşı karşıya gelecek olan Turabi ile Murat parkur başında oyun öncesi atıştı. Turabi'nin 'İnşallah alamazsınız İnşallah 10-0 yeneriz' sözlerine Murat Ceylan 'Ağabey çok çirkin beddua ediyorsun' diyerek cevap verdi. Oyun sonunda ise takımına 10. sayısını Turabi kazandırmayı başardı.

EN FAZLA KİLO VEREN YARIŞMACILAR YEMEKTE BULUŞTU
Survivor 2018'de en fazla kilo veren yarışmacılar yemek ödülü ile buluştu. Gönüllüler'den Nagihan ile Hilmi Cem, Ünlüler'den Adem ve Merve ödüle kavuşan isimler oldu. Yarışmacılar restoranda güzel bir yemeğin keyfini çıkardılar.


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