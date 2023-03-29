Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödül neydi? 29 Mart Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Son olarak birleşme partisinin gerçekleştiği Surivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yer yer gerginliklerin oluştuğu ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. İşte 29 Mart 2023 Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...

29 MART SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 29 Mart akşamı ödül oyunu gerçekleşiyor. Oyunun kazananları ödülün de sahibi olacak. Kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

29 MART SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da son yapılan konsey sonrasında elenen isim Elanur Pat olmuştu.

eleme adayı: Murat eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış



