Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor All Star'dan haftanın dokunulmazlık mücadelelerinin ardından takımlar bu defa ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ünlüler ve gönüllüler, tüm haftanın yorgunluğunu ve açlığını ödül oyununu kazanarak telafi etmeye çalıştı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk ödül oyunu ekrana geldi. Ünlüler takımı uzun süredir kazanamadığı ödüle ulaşmak isterken gönüllüler de yine tek kazanan olmak için mücadele etti.

Kadınlarda kazanan ünlüler olurken erkeklerde ise gönüllüler oyunu aldı ve mücadele uzatmalara gitti. Kıran kırana geçen ödül oyununda durumda eşitlik oluşunca bayrak yarışına gidildi. Son oyunda yüzü gülen gönüllüler takımı ödülü kazanmayı başardı.

ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da haftanın ödülü ise Gaziantep'ten gelen baklavalar ve su böreği oldu.

ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

İki takımın de en sevdiği oyun Anlat Bakalım'da kazanan belirlendi. Yarışmacıların en çok kelimeyi doğru bilmeye çalışması sonucu kazanan ünlüler oldu. Haftanın Anlat Bakalım ödülü olan granola ve kahve de ünlüler takımına gitti.

