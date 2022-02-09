MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

09.02.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 8 Ocak Salı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Dominik'te haftalardır açlıkla da mücadele eden yarışmacılar, yemek ödüllü oyunu kazanabilmek için kıyasıya yarıştı. Zorlu parkurda geçen mücadeleyi kazanan takım ise güzel bir ödülün sahibi oldu. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor All Star'dan haftanın dokunulmazlık mücadelelerinin ardından takımlar bu defa ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ünlüler ve gönüllüler, tüm haftanın yorgunluğunu ve açlığını ödül oyununu kazanarak telafi etmeye çalıştı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk ödül oyunu ekrana geldi. Ünlüler takımı uzun süredir kazanamadığı ödüle ulaşmak isterken gönüllüler de yine tek kazanan olmak için mücadele etti.

s2

Kadınlarda kazanan ünlüler olurken erkeklerde ise gönüllüler oyunu aldı ve mücadele uzatmalara gitti. Kıran kırana geçen ödül oyununda durumda eşitlik oluşunca bayrak yarışına gidildi. Son oyunda yüzü gülen gönüllüler takımı ödülü kazanmayı başardı.

ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da haftanın ödülü ise Gaziantep'ten gelen baklavalar ve su böreği oldu.

ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

İki takımın de en sevdiği oyun Anlat Bakalım'da kazanan belirlendi. Yarışmacıların en çok kelimeyi doğru bilmeye çalışması sonucu kazanan ünlüler oldu. Haftanın Anlat Bakalım ödülü olan granola ve kahve de ünlüler takımına gitti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sait Uçar öldü mü, neden öldü?Sait Uçar öldü mü, neden öldü?
Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdiAkasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi
Dekoltesi olay oldu! "Sütyen mi string mi?"Dekoltesi olay oldu! "Sütyen mi string mi?"
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS duyurdu! Benzine zam

EPGİS duyurdu! Benzine zam

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık iddiasına yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık iddiasına yanıt

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.